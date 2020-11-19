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Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях COVID-19 у курильщиков

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

У курящих людей коронавирус чаще протекает в тяжелой форме. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре, отметив, что курение ухудшает работу легких.

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Специалисты объяснили, что организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом, пишет РИА Новости. Также стоит помнить, что при курении сигарет или других табачных изделий повышается риск заражения вирусом через рот.

Роспотребнадзор призывает всех отказаться от курения, а также соблюдать рекомендации врачей в рамках борьбы с COVID-19.

Ранее директор Центра первичной медико-санитарной помощи при UNSW в Сиднее и профессор Школы общественного здравоохранения и общественной медицины UNSW Фредди Ситас объяснил, что курение крайне плохо влияет на клетки легких. Из-за сигаретного дыма нарушается работа ресничек в легких, которые очищают орган от инородных тел. Поэтому курильщики чаще страдают от респираторных инфекций и простудных заболеваний, чем некурящие.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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