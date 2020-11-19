В России ежегодно будут выпускать до миллиона транспондеров

От 500 тысяч до одного миллиона транспондеров отечественного производства будут выпускать в России к 2021 году, сообщили в госкомпании "Автодор". Такие объемы предусмотрены меморандумом о сотрудничестве и организации производства транспондеров в России. Документ на площадке форума "Транспортная неделя" подписали генеральный директор "Автодор - Платные Дороги" (АПД) Дмитрий Дунаев и главный операционный директор исполнительного совета "Капш ТраффикКом АГ" Андрэ Лаукс.

Как пояснили в "Автодоре", меморандумом предусматривается локализация производства транспондеров в России. Уже проведены предварительные переговоры по определению площадки, где будет организован выпуск отечественных устройств.

Сейчас все транспондеры, используемые в России, производятся в Европе.

Выпуск отечественных транспондеров обеспечит потребности российских автомобилистов, которые предпочитают экономить время и пользоваться платными трассами. Только в этом году протяженность сети платных дорог, находящихся в доверительном управлении госкомпании "Автодор", увеличилась почти на 200 км.

"Автодор - Платные Дороги" является крупнейшим эмитентом транспондеров в России. Из двух с половиной миллионов транспондеров, которыми сейчас пользуются автомобилисты для проезда по сети платных дорог в России, более полутора миллионов транспондеров распространено АПД.