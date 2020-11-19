В России появится семиместный кроссовер JAC с вентиляцией и массажем

Китайская компания JAC привезет в Россию среднеразмерный кроссовер S7. Он станет новым флагманом марки. Собирать автомобиль будут на заводе "Сарыаркаавтопром" в Казахстане.

Новинка будет разительно отличаться от тех SUV, которые представлены под этим брендом в актуальной линейке. S3 и S5 - уже достаточно возрастные модели, что не скрыть никакими косметическими обновлениями. А S7 - автомобиль, свежий даже по китайским меркам. Он появился на местном рынке только в апреле 2020 года, правда под названием X7. Машина отличается новым фирменным дизайном - с "китообразной" решеткой радиатора, двухуровневой головной оптикой, большими нишами в бампере и сплошным широким задним фонарем. Все это - плод творчества итальянского дизайнера Даниэля Гальоне.

В машине длиной 4776 мм с колесной базой 2750 мм будет три ряда сидений. При этом объем багажника в пятиместной конфигурации составляет 960 л, а при сложенных пассажирских сиденьях достигает 1358 л. Оснащается автомобиль полуторалитровым турбомотором на 149 л.с. с 6-диапазонным "роботом" DCT с двумя "мокрыми" сцеплениями. Подвеска полностью независимая, привод передний.

Фото: Пресс-служба JAC.

Цены будут названы ближе к началу продаж в декабре. А пока компания представила комплектации новинки. И они весьма примечательны. Уже в базе будут доступны светодиодные ходовые огни и задние фонари, электропривод зеркал и стеклоподъемников, мультифункциональный руль с регулировкой по высоте, системы ABS/EBD/ESC/TCS, ассистенты трогания на подъеме HAC и спуска с горы HDC, функция AutoHold. Кроме того, предложены кондиционер, два задних датчика парковки и камера заднего вида, аудиосистема с 4 динамиками.

В комплектации Comfort, доступной уже в семиместном варианте, добавятся светодиодные передние фары, функция Follow me home и климат-контроль с системой фильтрации воздуха.

А версия Luxury по-хорошему удивляет. Она включает динамические светодиодные указатели поворота, фары с функцией подсветки поворотов, зеркала заднего вида с обогревом и автоматическим складыванием. Салон и руль отделаны кожей, передние сиденья не только обогреваются, но и снабжены системами вентиляции и массажа, а также электроприводом с памятью положений. Также будут цифровая приборная панель на 12,3 дюйма, люк в крыше, электропривод двери багажника с возможностью дистанционного открывания ногой, передние парктроники и камера кругового обзора.