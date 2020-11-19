Видео: американец промчался на машине сквозь супермаркет с покупателями

Поначалу при просмотре видео может показаться, что этот продуктовый супермаркет в США подвергся авиабомбардировке или нападению банды хулиганов: стойки перевернуты, двери выбиты, товар разбросан по полу, сыпучие продукты рассыпаны, а все бьющееся - разбито. Но нет, на самом деле все было не так.

Просто местный житель проехал по торговому залу на своем Chevrolet Lumina и, не задев никого из покупателей или персонала (!), выехал через черный ход. Полиция позже особо отметила грамотные действия сотрудников магазина, успевших быстро сориентироваться и убрать посетителей в безопасное место.

Что за эти полминуты пережили очевидцы, удачно увернувшиеся от наезда - они долго и красочно будут рассказывать детям и внукам, а мы же обратимся к данным из протокола отделения полиции городка Колумбия Фолз (штат Мэн на северо-востоке страны). Как удалось выяснить в первые часы после инцидента, 50-летний местный житель Алан Роджер Коннор, не имея ни террористических целей, ни автостраховки, но зато с просроченными водительскими правами, влетел на своем Chevrolet в супермаркет Super 1 Foods и, прокатившись по торговому залу, выехал на улицу. Там он продолжил куролесить, закладывая виражи дороге, пока не врезался в чей-то трейлер так, что машина заглохла.

После этого хулиган (в полиции абсолютно убеждены в отсутствии у него какой-либо политической программы, да и вообще способности соображать) скрылся с места ДТП на своих двоих. Судя по тому, что через час Коннор был замечен, когда голышом бегал по территории местного дома престарелых, речь идет о серьезном злоупотреблении алкоголем или наркотиками, а может и о психических проблемах.

В любом случае, это был последний его заезд по супермаркету, да и вообще поездка за рулем. Список обвинений в адрес лихача состоит уже из семи пунктов, самым серьезным из которых является т.н. попытка неосторожного нападения с применением транспорта, и он будет пополняться по мере поступления данных медицинского освидетельствования и опросов очевидцев.