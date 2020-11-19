Виктор Дробыш выберет лучшую звезду 90-х

22 ноября состоится премьера перезапуска популярного шоу нулевых "Ты-суперстар!" - "Суперстар!" Оценивать и выбирать "настоящего стара" будет звездное жюри, в составе которого популярный композитор и продюсер Виктор Дробыш, обладатель белорусского ордена Франциска Скорины за высокий уровень творчества, значительный личный вклад в развитие и укрепление белорусско-российских культурных связей.

Родители у Виктора - белорусы. Начало музыкальной карьеры Дробыша пришлось на 90-е. Виктор Яковлевич прошел путь от клавишника в собственной группе "Пушкинг" до знаменитого на всю страну композитора и продюсера самых ярких звезд российского и белорусского шоу-бизнеса. Именно он привез "Бурановских бабушек" на "Евровидение" и стал автором хита, который взял заслуженное серебро.

Именно он продюсировал белоруса Александра Иванова под творческим псевдонимом IVAN, который выступил на "Евровидении" в качестве представителя Беларуси.

- Сложность нового проекта для членов жюри заключается в том, что ты должен оценивать людей, которые видели перед собой полные дворцы спорта и футбольные стадионы,- комментирует Виктор Дробыш. - Людей, которые добились в этой жизни очень многого. Фактически в свое время они уже совершили чудо, которое остается с нами. Это и их клипы, которые мы можем периодически смотреть, и песни, которые мы до сих пор слушаем и, более того, поем. Поэтому сидя напротив таких людей, очень тяжело оценивать их, не вспоминая их прошлые заслуги. И это уважение, которым ты уже проникся к ним давным-давно, придется задвинуть и при плохом раскладе поставить низкую оценку. Мне кажется, этот проект будет очень жарким по градусу эмоциональности. И в жюри, и на сцене.

За звание "суперстара" будут бороться восемь артистов, пик популярности которых пришелся на 90-е: родоначальник отечественного рэпа Богдан Титомир, исполнительница хитов "Алмаз" и "Подорожник-трава" Алиса Мон, лучший певец 1996 года Влад Сташевский, экс-солистка мега-популярной группы "Тату" Юлия Волкова, исполнительница хита "Америка-разлучница" Ирина Шведова, бывший солист легендарной группы "На-На" Владимир Лёвкин, исполнитель мега-популярного хита "Голубая луна" Николай Трубач и солистка группы "Комбинация" Татьяна Иванова. Ведущими шоу станут Лолита, постоянная участница "Славянского базара в Витебске", и Вадим Такменёв.

11 ноября Виктор Дробыш попал в больницу, заразившись коронавирусом, но пролечившись, выписан домой.