Виктор Золотов поздравил артиллеристов Росгвардии с праздником

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал, что Виктор Золотов поблагодарил ветеранов артиллерии, которые щедро делятся опытом, накопленным за долгие годы службы, с молодым поколением росгвардейцев.

По словам генерала армии Виктора Золотова, артиллеристы Росгвардии мужественно выполняют возложенные на них задачи, непрерывно совершенствуют профессиональную подготовку и боевую выучку.

Он напомнил, что стория артиллерии Росгвардии берет начало с подразделений внутренней стражи, сформированных в середине XIX века. Тогда были созданы Нижегородский, Казанский, Симбирский, Вятский, Пермский, Самарский и Саратовский внутренние гарнизонные батальоны, которые имели на вооружении по два трёхфунтовых "единорога". Так назывались старинные русские гладкоствольные артиллерийские орудия.

Суровую проверку артиллеристы войск НКВД прошли в годы Великой Отечественной войны. О высокой боеспособности артиллерийских воинских частей свидетельствует то, что два полка отдельной артиллерийской бригады войск НКВД за успешные действия на Волховском фронте были удостоены почетного наименования "Новгородских".

Заметную роль артиллерия внутренних войск сыграла в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга на территории Северо- Кавказского региона, более 500 офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат артиллерии внутренних войск награждены орденами и медалями.

Генерал армии Виктор Золотов выразил уверенность, что воины-артиллеристы и впредь будут свято беречь и приумножать славные боевые традиции.

Генерал армии Виктор Золотов пожелал всем военнослужащим артиллерийских подразделений Росгвардии крепкого здоровья, счастья, оптимизма, семейного благополучия и мирного неба над головой.