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За 200-миллионное наследство Жванецкого поборются пятеро внебрачных детей

Новости
    19.11.2020, 13:27
Текст:   Олег Усков

В отличие от Романа Виктюка, который не оставил после себя ни обширного наследства, ни многочисленных родных, которым бы пришлось его делить, культовый писатель-юморист Михаил Жванецкий накопил немало: у него, передает KP.RU, - множественные родственники и обильное наследство.

Фото: Павел Смертин/ТАСС
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Напомним, Михаил Михайлович скончался от рака предстательной железы на 87-м году жизни, перед этим проявив себя не только популярным автором, но и любвеобильным мужчиной. У сатирика есть пятеро внебрачных детей от разных пассий и один "официальный" сын.

Что касается материальных аспектов, то, как подсчитали эксперты, Жванецкий оставил после себя в районе двухсот миллионов рублей.

Включая, например, элитную квартиру в Москве в Старопименовском переулке. Ее площадь - около 250 квадратных метров, примерная рыночная стоимость - порядка 90 миллионов рублей. В настоящее время там живет законный сын писателя - 25-летний Дмитрий Жванецкий.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Есть у писателя и загородный дом в Подмосковье - это еще минимум 50 миллионов. Была у Жванецкого недвижимость и в родной Одессе - участок земли в курортном районе Аркадии, где он построил домик. Имел юморист недвижимость и в Америке (что не афишировалось).

Плюс, "по некоторым данным", у Жванецкого остались крупные счета в банках. Ну и, конечно, интеллектуальное наследие, на которое тоже имеют право претендовать вдова и наследники, и речь там может идти о сотнях миллионах ежемесячно, учитывая неизменную популярность автора.

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