За 200-миллионное наследство Жванецкого поборются пятеро внебрачных детей

В отличие от Романа Виктюка, который не оставил после себя ни обширного наследства, ни многочисленных родных, которым бы пришлось его делить, культовый писатель-юморист Михаил Жванецкий накопил немало: у него, передает KP.RU, - множественные родственники и обильное наследство.

Напомним, Михаил Михайлович скончался от рака предстательной железы на 87-м году жизни, перед этим проявив себя не только популярным автором, но и любвеобильным мужчиной. У сатирика есть пятеро внебрачных детей от разных пассий и один "официальный" сын.

Что касается материальных аспектов, то, как подсчитали эксперты, Жванецкий оставил после себя в районе двухсот миллионов рублей.

Включая, например, элитную квартиру в Москве в Старопименовском переулке. Ее площадь - около 250 квадратных метров, примерная рыночная стоимость - порядка 90 миллионов рублей. В настоящее время там живет законный сын писателя - 25-летний Дмитрий Жванецкий.

Есть у писателя и загородный дом в Подмосковье - это еще минимум 50 миллионов. Была у Жванецкого недвижимость и в родной Одессе - участок земли в курортном районе Аркадии, где он построил домик. Имел юморист недвижимость и в Америке (что не афишировалось).

Плюс, "по некоторым данным", у Жванецкого остались крупные счета в банках. Ну и, конечно, интеллектуальное наследие, на которое тоже имеют право претендовать вдова и наследники, и речь там может идти о сотнях миллионах ежемесячно, учитывая неизменную популярность автора.