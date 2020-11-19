Завершился групповой этап Лиги наций

Новости

Капитан сборной России извинился за поражение от Сербии 02:15
Самолетам Boeing 737 MAX спустя полтора года вновь разрешили летать в США 02:05
В США смертность из-за COVID-19 достигла наивысших показателей за полгода 01:30
Сборная России опустилась в третью корзину при жеребьевке отбора на ЧМ-2022 01:03
Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР 01:01
Стали известны все участники финального турнира Лиги наций 00:54
Космонавты не нашли повреждений снаружи МКС 18.11.2020
В Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса 18.11.2020
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 18.11.2020
Чем запомнился Артем Здунов на посту экс-премьера правительства Дагестана 18.11.2020
Жирков проведет сотый матч за сборную России 18.11.2020
В Росавиации прокомментировали информацию о возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX 18.11.2020
Бастрыкин поручил проверить заявление Федосеевой-Шукшиной о мошенничестве 18.11.2020
Правительство рекомендовало Евгения Дитриха на пост главы ГТЛК 18.11.2020
Лавров обсудил с китайским коллегой график встреч на высшем уровне 18.11.2020
Сборная России объявила состав на матч против Сербии 18.11.2020
Лавров встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Карабаху 18.11.2020
В технополисе "Москва" подготовили первую группу студентов под заказ работодателя 18.11.2020
В армии коронавирусом больны 4 тысячи 159 военнослужащих 18.11.2020
Завершены работы по устранению сбоя кислородной линии в Коммунарке 18.11.2020
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Узбекистана 18.11.2020
За помощью к омбудсмену РФ обратились 805 иностранных граждан 18.11.2020
Премьеры РФ и Азербайджана обсудили вопросы развития сотрудничества 18.11.2020
Депздрав Москвы прокомментировал хлопок в Коммунарке 18.11.2020
Промтехнопарки смогут получить преференции при вхождении в профильный реестр 18.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
19.11.2020 01:18
Рубрика: Спорт

Завершился групповой этап Лиги наций

Текст: Артур Нанян
В среду вечером состоялись последние матчи группового этапа Лиги наций. Стали известны все участники финальной стадии турнира, а также команды, добившиеся повышения в классе.
Фото: EPA-EFE/FEHIM DEMIR Фото: EPA-EFE/FEHIM DEMIR
Фото: EPA-EFE/FEHIM DEMIR

В элитном дивизионе соревнований - лиге "А" - сильнейшими стали итальянцы, бельгийцы, французы и испанцы. Они заняли первые места в своих группах, причем сделали это достаточно уверенно. Именно эти команды разыграют трофей Лиги наций в мини-турнире, который пройдет с 6 по 10 октября 2021 года.

Сборная России опустилась в третью корзину при жеребьевке отбора на ЧМ-2022

Дивизионом ниже опустились Босния, Исландия, Швеция и Швейцария. В следующем розыгрыше они выступят в лиге "В". Их места займут австрийцы, чехи, венгры и валлийцы. Близка была к выходу в элиту российская сборная, но в последнем туре подопечные Станислава Черчесова крупно проиграли в Белграде Сербии (0:5) и финишировали вторыми в группе.

В лигу "С" опустились: Северная Ирландия, Словакия, Турция и Болгария. В то же время повышение в классе заработали Черногория, Армения, Словения и Албания.

В лигу "С" из низшего дивизиона поднялись Фарерские острова и Гибралтар. Что касается сборных, вылетевших в лигу "D", то Казахстан, ставший последним в своей группе, сыграет в стыковых матчах с другими командами, занявшими последние места в группах дивизиона "С".

Спорт Футбол Лига наций Лига наций 2020/2021

Главное сегодня

Путин назначил Здунова врио главы Мордовии
Физлиц-иноагентов обяжут указывать свой статус при участии в выборах
Директор СВР рассказал о планах Запада сорвать прекращение огня в Нагорном Карабахе
Утверждено наказание за призывы к отчуждению территорий РФ
Совфед разрешил отправить миротворцев в Карабах на длительный срок
Кого до Дзюбы отчисляли из сборных по нефутбольным причинам
Почему заменили судей матча Лиги наций между сборными России и Сербии