Завершился групповой этап Лиги наций

В среду вечером состоялись последние матчи группового этапа Лиги наций. Стали известны все участники финальной стадии турнира, а также команды, добившиеся повышения в классе.

В элитном дивизионе соревнований - лиге "А" - сильнейшими стали итальянцы, бельгийцы, французы и испанцы. Они заняли первые места в своих группах, причем сделали это достаточно уверенно. Именно эти команды разыграют трофей Лиги наций в мини-турнире, который пройдет с 6 по 10 октября 2021 года.

Дивизионом ниже опустились Босния, Исландия, Швеция и Швейцария. В следующем розыгрыше они выступят в лиге "В". Их места займут австрийцы, чехи, венгры и валлийцы. Близка была к выходу в элиту российская сборная, но в последнем туре подопечные Станислава Черчесова крупно проиграли в Белграде Сербии (0:5) и финишировали вторыми в группе.

В лигу "С" опустились: Северная Ирландия, Словакия, Турция и Болгария. В то же время повышение в классе заработали Черногория, Армения, Словения и Албания.

В лигу "С" из низшего дивизиона поднялись Фарерские острова и Гибралтар. Что касается сборных, вылетевших в лигу "D", то Казахстан, ставший последним в своей группе, сыграет в стыковых матчах с другими командами, занявшими последние места в группах дивизиона "С".