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20.11.2020 08:00
Рубрика: Общество

Анатолий Грешневиков: Торговля незарегистрированными БАДами чревата для здоровья людей и экономики

Текст: Лариса Розова
Депутат фракции "Справедливая Россия" Анатолий Грешневиков попросил Роспотребнадзор провести проверку ситуации с онлайн-торговлей БАДами без госрегистрации и предложил в досудебном порядке блокировать интернет-ресурсы, торгующие незарегистрированными биодобавками на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в обращении парламентария на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Депутат уверен, что необходимо создать реестр добросовестных интернет-площадок, имеющих право продавать биодобавки.

По словам Анатолия Грешневикова, в России наблюдается активный рост интернет-торговли. В обращении приводятся данные исследований, согласно которым в сентябре 2020 года оборот онлайн-торговли превысил показатели прошлого года на 62%. Причину эксперты видят в пандемии коронавируса: россияне оценили преимущества покупок в онлайн-магазинах и готовы пользоваться ими все чаще. При этом аптечный ассортимент в лидерах роста среди прочих категорий, которыми интересуются и приобретают пользователи.

Пандемия и самоизоляция стали теми факторами, которые подтолкнули регуляторов к тому, чтобы законодательно урегулировать онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами, которая разрешена с марта 2020 года. При этом власти предусмотрели все необходимые меры, чтобы максимально исключить риски для потребителей. В частности, регуляторы проработали квалификационные требования к участникам рынка, которым разрешено продавать лекарства в интернете, а сайты, с которых осуществляется подобная торговля, включены в специальный реестр Росздравнадзора.

При этом, по мнению парламентария, если в сегменте онлайн-продаж лекарственных средств ситуация достаточно прозрачная, то интернет-оборот БАДов превращается в одну из наиболее проблемных сфер. При том, что на онлайн-торговлю БАДами, по некоторым оценкам, уже приходится до 20% от общего оборота этой категории продукции.

Депутат обращает внимание на то, что в отличие от онлайн-рынка лекарственных средств, рынок БАДов в интернете заполнила незарегистрированная продукция, в том числе содержащая запрещенные вещества или имеющая дозировки активных веществ, которые превышают нормы ЕАЭС. В качестве примера Грешневиков приводит тот факт, что ранее ФАС пришла к выводу, что крупнейшие поисковики нарушили Закон о рекламе и продвигали БАД, в котором содержится запрещенное сильнодействующее вещество - перец Kava. Рекламное объявление содержало ссылку на страницу в иностранном маркетплейсе. При этом зарубежные онлайн-магазины не несут ответственности перед покупателями в случае убытков и не дают никаких гарантий в отношении любых продаваемых товаров - это подчеркивается в соответствующих разделах на сайте.

Вместе с тем, международные маркетплейсы активно развивают логистику и расширяют присутствие в России. В частности, рассматривается проект по открытию в ряде областей экспериментальных бондовых складов для импортных товаров. Онлайн-ритейлер iHerb, например, планирует инвестировать в эти склады в течение двух лет порядка 100 млн долл. Ожидается, что такие площадки помогут получить дополнительные налоговые льготы, сократить расходы и ускорить доставку продукции покупателям.

"Такое развитие событий создает колоссальные риски для потребителей. БАДы, которые продают зарубежные сайты, не проходят регистрацию и могут не соответствовать российским требованиям безопасности пищевых продуктов. В частности, в интернете легко найти прекурсоры наркотических средств. С другой стороны, возникает угроза развитию высокотехнологичной индустрии в стране. Сложившаяся ситуация ставит в заведомо неравные условия отечественных и добропорядочных западных игроков, а также иностранные компании, которые бесконтрольно наводняют российский рынок незарегистрированной и небезопасной, продукцией", - подчеркивает Анатолий Грешневиков.

С ним согласен директор Центра политического анализа Павел Данилин. По мнению политолога, создание преференций для трансграничных онлайн-сервисов по продаже БАДов несет широкий спектр рисков для экономики в целом: "Взрывной рост онлайн-торговли незарегистрированными иностранными БАДами подрывает фармацевтическую промышленность и может привести к потерям для многих производителей, что повлечет за собой сокращения сотрудников. Ситуация в экономике и так не простая, а недобросовестная конкуренция со стороны иностранных производителей подрывает наш рынок труда и сокращает налоговые поступления".

По мнению экспертов, онлайн-продажи товаров для здоровья продолжат расти. При этом, если существующие тенденции сохранятся, и трансграничные торговые сервисы получат преимущественное положение, это способно вылиться в сокращение объема инвестиций в развитие высокотехнологичного производства, снижение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, а также сокращение количества рабочих мест в отрасли, в то время как потребители, стремящиеся к здоровому образу жизни, будут все чаще сталкиваться с незарегистрированными и небезопасными БАДами.

Общество Здоровье

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