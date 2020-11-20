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20.11.2020 11:02
Рубрика: Российский автопром

Блогер нашел идеальный ВАЗ-2106, который простоял в гараже 30 лет

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Roma Urraco поделился очередной находкой: "капсула времени" ВАЗ-2106, выпущенная 35 лет назад, с минимальным пробегом и гаражной выдержкой.

Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
Обновленный Lada Largus почти рассекречен

Почти новая "шестёрка" 1985 года, по словам владельца, стояла без движения в гараже на протяжении 30 лет. Бокс был сухим и без сквозняков, поэтому автомобиль сохранился в практически идеальном состоянии.

При машине есть сервисная крышка, родной набор автомобилиста и запасное колесо, которое ни разу не было установлено.

Обнаруженная "капсула времени" - модель Lada 1300 SL, которая оснащалась двигателем 1.3 литра мощностью 69 л.с. и 4-ступенчатой механической коробкой передач. SL в индексе означает Super Luxe, что подразумевает улучшенную шумоизоляцию, вакуумный усилитель тормозов и доработанный салон.

Выпуск модели ВАЗ-2106 осуществлялся Волжским автозаводом с 1976 по 2006 годы. За это время было продано около 4.6 миллиона экземпляров модели, что делает её одной из самых массовых в отечественном автопроме.

#Lada