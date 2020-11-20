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20.11.2020 04:35
Рубрика: Общество

ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир для лечения COVID-19

Экспериментальный противовирусный препарат ремдесивир лучше не использовать для лечения больных с COVID-19, даже тех, кто находится в больнице в тяжелом состоянии. "Эффективность данного препарата не доказана", - заявили международные эксперты. Они пояснили, что их "рекомендация основана на новом рассмотрении свидетельств". В частности, были учтены результаты четырех международных испытаний с участием семи тысяч пациентов. В заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подчеркивается, что "нет доказательств, что ремдесивир улучшает выживание или снижает необходимость проведения вентиляции легких".

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Что интересно, еще весной ученые поставили под сомнение эффективность данного препарата, созданного для лечения людей с лихорадкой Эбола. Пациенты, которым в течение 10 дней кололи ремдесивир, выздоравливали за 11 дней, а те, кто получал плацебо, за 15. При этом у части больных, которых лечили ремдисивиром, отмечались серьезные осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.

Клинические исследования проводились в 47 клиниках США, а также в лечебных учреждениях Европы и Азии. "На основе имеющихся данных нет никаких доказательств того, что препарат действительно улучшает важные для пациентов показатели", - цитирует ТАСС экспертов.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ремдесивир и интерферон показывают "слабую эффективность" при лечении больных с COVID-19.

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