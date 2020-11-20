ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир для лечения COVID-19

Экспериментальный противовирусный препарат ремдесивир лучше не использовать для лечения больных с COVID-19, даже тех, кто находится в больнице в тяжелом состоянии. "Эффективность данного препарата не доказана", - заявили международные эксперты. Они пояснили, что их "рекомендация основана на новом рассмотрении свидетельств". В частности, были учтены результаты четырех международных испытаний с участием семи тысяч пациентов. В заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подчеркивается, что "нет доказательств, что ремдесивир улучшает выживание или снижает необходимость проведения вентиляции легких".

Что интересно, еще весной ученые поставили под сомнение эффективность данного препарата, созданного для лечения людей с лихорадкой Эбола. Пациенты, которым в течение 10 дней кололи ремдесивир, выздоравливали за 11 дней, а те, кто получал плацебо, за 15. При этом у части больных, которых лечили ремдисивиром, отмечались серьезные осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.

Клинические исследования проводились в 47 клиниках США, а также в лечебных учреждениях Европы и Азии. "На основе имеющихся данных нет никаких доказательств того, что препарат действительно улучшает важные для пациентов показатели", - цитирует ТАСС экспертов.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ремдесивир и интерферон показывают "слабую эффективность" при лечении больных с COVID-19.