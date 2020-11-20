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20.11.2020 18:08
Рубрика: Спорт

Евгения Медведева: Мы не роботы, рожденные только побеждать

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева, которая не смогла выступить на Гран-при в Москве из-за травмы спины, в день старта турнира выложила философский пост в Instagram.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Медведева, которая после Игр-2018 переехала тренироваться в Канаду, пережила спад в результатах и в этом сезоне вернулась в группу Этери Тутберидзе, порассуждала на тему стереотипов о спортсменах.

- Странно слышать, когда люди говорят: "Ну она же спортсменка, значит справится". Этот стереотип заставляет общество воспринимать людей из спорта как машин для достижения целей и преодоления преград. Безусловно, со спортом приходит и дисциплина, и работа на постоянный прогресс. Да, спорт закаляет, но многое остается за кадром. Мы не роботы, никто из нас не рожден исключительно для того, чтобы побеждать, - написала Медведева. - Часто люди забывают или просто не видят за этими стереотипами людей, которым не хватает элементарного общения с родными и друзьями в ответственный момент, которым бывает страшно выходить на арену в тысячах километрах от родного дома. В такие моменты я думаю о тех, кто меня любит, ждет, поддерживает и всегда с радостью обнимет. Вот тогда на лице появляется искренняя улыбка и хочется скорее выйти на лед.

Спорт Фигурное катание

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