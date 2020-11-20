ГИБДД получит новые приборы для выявления нетрезвых водителей

Гоавтоинспекторы в скором времени получат новые приборы, позволяющие за считанные секунды определить наличие алкоголя или наркотиков у водителей. Об этом рассказал начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

Уточняется, что это не алкотестер, а средство индикации. Новый прибор поможет ограничивать движение потребителей спиртного и наркотиков. "Такие проверки должны быть внедрены", - цитирует РИА Новости Черникова.

Он рассказал также, что часть индикаторов определяет наличие запрещенных веществ в слюне, часть - в выдыхаемом воздухе. "Мы уже презентовали два средства индикации, которые позволяют по слюне определять наркотическое вещество", - добавил Черников.

Индикатор (один из них устанавливает наличие в организме наркотиков за 15 секунд) позволит инспектору вычленить употреблявших водителей из транспортного потока и отправить на медосвидетельствование.

Ранее сообщалось, что водителей, привлеченных за управление в нетрезвом виде, у которых не было прав, не допустят к экзаменам в течение года. Это заложено в проекте поправок в закон "О безопасности дорожного движения", которые МВД внесло в правительство для рассмотрения на рабочей группе по "регуляторной гильотине".