Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
20.11.2020 04:30
Рубрика: Авто

ГИБДД получит новые приборы для выявления нетрезвых водителей

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Гоавтоинспекторы в скором времени получат новые приборы, позволяющие за считанные секунды определить наличие алкоголя или наркотиков у водителей. Об этом рассказал начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

Фото: iStock
Жителя Казани лишили прав за езду на самокате в нетрезвом виде

Уточняется, что это не алкотестер, а средство индикации. Новый прибор поможет ограничивать движение потребителей спиртного и наркотиков. "Такие проверки должны быть внедрены", - цитирует РИА Новости Черникова.

Он рассказал также, что часть индикаторов определяет наличие запрещенных веществ в слюне, часть - в выдыхаемом воздухе. "Мы уже презентовали два средства индикации, которые позволяют по слюне определять наркотическое вещество", - добавил Черников.

Индикатор (один из них устанавливает наличие в организме наркотиков за 15 секунд) позволит инспектору вычленить употреблявших водителей из транспортного потока и отправить на медосвидетельствование.

Ранее сообщалось, что водителей, привлеченных за управление в нетрезвом виде, у которых не было прав, не допустят к экзаменам в течение года. Это заложено в проекте поправок в закон "О безопасности дорожного движения", которые МВД внесло в правительство для рассмотрения на рабочей группе по "регуляторной гильотине".