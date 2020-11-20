Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
17:52 20.11.2020

Гильдия риэлтеров РФ поддержала предложение отказаться от апартаментов

Фото: Стоян Васев/ТАСС Фото: Стоян Васев/ТАСС
Фото: Стоян Васев/ТАСС

Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев поддержал предложение Минстроя отказаться от строительства апартаментов в России, сообщает Радио "КП".

По мнению Апрелева, такое жилье имеет множество недостатков: в апартаментах нельзя прописаться, услуги ЖКХ стоят дороже. "И самое главное люди проживающие в апартаментах не могут предъявить никаких претензий по отсутствию социальной инфраструктуры", - объяснил он.

Согласно информации Гильдии риэлтеров, в Москве больше 30% апартаментов построено в промзонах. Даже после принятия закона, они не смогут быть переведены в статус жилья, указал Апрелев.

Эксперт уверен, что нужно продолжать строить только гостиничные апартаменты.

Сейчас читают

Ипотека
19.11.2020

Минстрой поддержал продление льготной ипотеки после июля 2021 года

Минстрой поддержал продление льготной ипотеки после июля 2021 года

Программа льготной ипотеки может быть продлена после июля 2021 года. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Импульс, который дала льготная ипотека, по его словам, подстегнул дополнительный спрос на жилье

Жилая недвижимость
19.11.2020

Минстрой пересматривает нормы расчета освещенности помещений

Минстрой пересматривает нормы расчета освещенности помещений

Минстрой разработал поправки в нормы расчета освещенности помещений, которые позволят строить здания ближе друг к другу и выше. В проект документа включена обновленная инженерная методика расчета света

ЖКХ
18.11.2020

Титов предупредил о росте цен из-за требований к владельцам теплосетей

Титов предупредил о росте цен из-за требований к владельцам теплосетей

Новые критерии отнесения владельцев теплосетей к теплосетевым организациям приведут к росту цен и монополизации рынка в интересах крупного бизнеса. Об этом рассказал Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов