Гильдия риэлтеров РФ поддержала предложение отказаться от апартаментов

Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев поддержал предложение Минстроя отказаться от строительства апартаментов в России, сообщает Радио "КП".

По мнению Апрелева, такое жилье имеет множество недостатков: в апартаментах нельзя прописаться, услуги ЖКХ стоят дороже. "И самое главное люди проживающие в апартаментах не могут предъявить никаких претензий по отсутствию социальной инфраструктуры", - объяснил он.

Согласно информации Гильдии риэлтеров, в Москве больше 30% апартаментов построено в промзонах. Даже после принятия закона, они не смогут быть переведены в статус жилья, указал Апрелев.

Эксперт уверен, что нужно продолжать строить только гостиничные апартаменты.