Итоговое сочинение в 11-х классах перенесли

Новости

СМИ: Трамп намерен переманить на свою сторону часть выборщиков 11:50
Главой "Российского экологического оператора" стал Денис Буцаев 11:30
Россия и Китай снимут продолжение сериала "Лучше, чем люди" 11:26
Азербайджанские военные вошли в Агдамский район Нагорного Карабаха 11:21
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения 11:21
Стала известна дата прощания с Народным художником Сергеем Бархиным 11:01
В Якутии число погибших от отравления антисептиком возросло до пяти 10:56
Находящегося в розыске за убийство мужчину задержали в Москве 10:54
В горах Сочи можно будет сдать экспресс-анализы на COVID-19 10:32
Стало известно, когда Москву завалит снегом 10:13
В Сеуле началась третья волна коронавируса 10:12
Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения 10:07
Житель Брянска получил 13 лет за попытку продать военные секреты ЦРУ 10:07
Кабмин выделит 4,2 млрд рублей на поддержку киноиндустрии 10:00
В Петербурге пассажира автобуса зарезали за просьбу надеть маску 09:58
Столичных водителей призвали сменить резину после смертельного ДТП 09:57
Минобороны России получило заказанные на 2020 год вертолеты Ка-52 09:55
Умер заслуженный художник России Равиль Исмагилов 09:17
На Камчатке 56-летняя женщина украла самокат у шестиклассника 09:07
Оперштаб: Еще 5836 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:06
Главу МВД Великобритании заподозрили в травле подчиненных 08:40
Врач объяснил, нехватка чего провоцирует быстрое старение 08:07
В пятницу в столице России сохранятся снег и сильный ветер 08:01
В Якутии завели дело после смерти трех человек от антисептика 07:55
В США за сутки умерли почти 2 тысячи заразившихся коронавирусом 07:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
20.11.2020 11:44
Рубрика: Общество

Итоговое сочинение в 11-х классах перенесли

Текст: Ксения Колесникова
Итоговое сочинение для выпускников 11 классов, которое должно было пройти 2 декабря 2020 года, перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года, сообщает Рособрнадзор.
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Напомним, "зачет" за сочинение для всех выпускников 11-х классов - это допуск к ЕГЭ. Как пояснили в Рособрнадзоре, решение о переносе согласовано с министерством просвещения и одобрено на заседании оперштаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Фото: Александр Корольков
Глава Рособрнадзора рассказал о ЕГЭ, лицензиях и "удаленке" в школах

- Также на заседании оперативного штаба принято решение об изменении формата итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов, - сообщает Рособрнадзор. - Итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года. При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных органов власти в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью "Российской газете" руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что "сочинение не должно стать источником распространения инфекции".

- Мы не предполагаем сценария, когда какие-то субъекты напишут и расслабятся, а другие не напишут. Если уж будут писать сочинение, то все в единую дату, - рассказал Анзор Музаев.

Сейчас Минпросвещения и Рособрнадзор готовят нормативный правовой акт, устанавливающий новые сроки проведения итогового сочинения в 2020/2021 учебном году и предусматривающий проведение собеседования в дистанционном формате.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Главой "Российского экологического оператора" стал Денис Буцаев
В Нагорном Карабахе наладили сообщение с удаленными населенными пунктами
ГИБДД получит новые приборы для выявления нетрезвых водителей
ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир для лечения COVID-19
Житель Брянска получил 13 лет за попытку продать военные секреты ЦРУ
Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки
Почему нельзя после мытья рук применять антисептик