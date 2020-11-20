Итоговое сочинение в 11-х классах перенесли

Итоговое сочинение для выпускников 11 классов, которое должно было пройти 2 декабря 2020 года, перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года, сообщает Рособрнадзор.

Напомним, "зачет" за сочинение для всех выпускников 11-х классов - это допуск к ЕГЭ. Как пояснили в Рособрнадзоре, решение о переносе согласовано с министерством просвещения и одобрено на заседании оперштаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

- Также на заседании оперативного штаба принято решение об изменении формата итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов, - сообщает Рособрнадзор. - Итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года. При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных органов власти в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью "Российской газете" руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что "сочинение не должно стать источником распространения инфекции".

- Мы не предполагаем сценария, когда какие-то субъекты напишут и расслабятся, а другие не напишут. Если уж будут писать сочинение, то все в единую дату, - рассказал Анзор Музаев.

Сейчас Минпросвещения и Рособрнадзор готовят нормативный правовой акт, устанавливающий новые сроки проведения итогового сочинения в 2020/2021 учебном году и предусматривающий проведение собеседования в дистанционном формате.