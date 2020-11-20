Королева Елизавета II и принц Филипп обнародовали новое семейное фото

На фотографии супруги смотрят на юбилейную открытку, на которой изображены их правнуки (принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи - дети их внука принца Уильяма), а также рассматривают другие открытки и письма, отправленные в их адрес со всего света. Уточняется, что фотография сделана в Виндзорском замке ранее на этой неделе, где королева и принц Филипп находятся на самоизоляции.

Елизавета II и Филипп впервые увидели друг друга в 1934 году. Но только после встречи в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте в июле 1939 года они влюбились друг в друга.

В ноябре 1947 года пара решила связать себя узами брака. Грандиозная церемония состоялась в Вестминстерском аббатстве. У королевской четы есть дети: Чарльз, Анна, Эндрю и Эдуард.

Между тем

В конце октября в европейских книжных магазинах появилась фотокнига со снимками одного из самых известных фотографов Европы 20-го века Эда ван дер Эльскена. Фотограф, умерший 30 лет назад, получил международную известность, в частности, благодаря своим фотоальбомам. Он долгие годы снимал королевских особ и знаменитостей. В книге представлен черно-белый снимок королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского во время государственного визита в Нидерланды. На нем запечатлена королевская чета в марте 1958 года, когда королеве Елизавете II был 31 год. Они мило беседуют с королевой Нидерландов Юлианой на банкете в Риддерзаале в Гааге, в то время как высокопоставленные лица и фотографы окружают их.