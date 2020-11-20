Косторная: Мир борется с коронавирусом, я - с прыжками

Чемпионка Европы Алена Косторная, выигравшая короткую программу на этапе Гран-при в Москве, отметила, что пока не собирается вставлять в свои программы аксель в 3,5 оборота.

- Я готова чуть лучше, чем на этапе Кубка России в Казани, но выступлением не очень довольна. Оценки получила хорошие, но еще есть над чем работать. И дело не только в акселе, - рассказала Косторная журналистам. - У меня были удачные попытки, чувствую, что возвращаются прежние ощущения. Но пробовать тройной аксель на стартах мы пока не будем. Зачем показывать элемент, который не отработан. Лучше откатать программу чисто с нынешними прыжками и не выпрыгивать из штанов.

Косторная также отметила, что музыка и песня популярной исполнительницы Билли Айлиш, под которую она выступает, ей близка.

- Первая часть о том, что не время умирать и сдаваться. Это соответствует и моей ситуации, да и ситуации в мире, который борется с коронавирусом. Да, у меня сейчас нет сложных элементов, но я продолжаю бороться, - подчеркнула Алена. - Во второй части как раз говорится о том, что все поправимо. Я продолжаю работать и верить.