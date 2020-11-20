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20 ноября 2020 г.

Постановление губернатора Костромской области от 20 ноября 2020 года № 248 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 06.04.2020 № 47"

В целях принятия дополнительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на транспорте, в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 20 ноября 2020 года № 55, и введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 6 апреля 2020 года № 47 "О дополнительных мерах, предъявляемых к организациям и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют деятельность на территории Костромской области в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 79, от 15.05.2020 № 81, от 15.11.2020 № 242) следующие изменения:

в пункте 1:

дополнить подпунктами 3.1, 3.2 следующего содержания:

"3.1) организовать ежедневное проведение водителями обработки дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в установленном порядке и разрешенными для применения (дезинфекции), салонов пассажирского транспорта (поручней, ручек дверей, подлокотников, сидений, водительского оборудования) на конечных (начальных) остановочных пунктах маршрутов городского и пригородного сообщения в период межрейсового перестоя;

3.2) организовать проведение ежедневной профилактической дезинфекции салона транспортных средств для перевозки пассажиров в соответствии с рекомендациями по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции транспортных средств для перевозки пассажиров в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, изложенными в письме Роспотребнадзора от 13.02.2020 № 02/2120-2020-32;";

в подпункте 13 слова "(помещения в них)" заменить словами "(помещения в них), в транспортные средства".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников



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