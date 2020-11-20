Распоряжение губернатора Костромской области от 19 ноября 2020 года № 743-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 17.03.2020 № 128-р"

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 17 ноября 2020 года № 54, введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области:

1. Внести в распоряжение губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года № 128-р "О введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции распоряжений губернатора Костромской области от 23.03.2020 № 140-р, от 25.03.2020 № 147-р, от 27.03.2020 № 149-р, от 28.03.2020 № 157-р, от 29.03.2020 № 158-р, от 31.03.2020 № 162-р, от 04.04.2020 № 173-р, от 17.04.2020 № 201-р, от 29.05.2020 № 258-р, от 08.06.2020 № 288-р, от 11.06.2020 № 299-р, от 19.06.2020 № 314-р, от 30.06.2020 № 327-р, от 10.07.2020 № 352-р, от 15.07.2020 № 359-р, от 18.07.2020 № 370-р, от 01.10.2020 № 540-р, от 21.10.2020 № 632-р, от 30.10.2020 № 680-р, от 15.11.2020 № 728-р) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 4.10 слова "спортивных, физкультурных мероприятий без присутствия зрителей" заменить словами "спортивных, физкультурных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области, а также календарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований Костромской области, без присутствия зрителей";

2) в пункте 4.17:

слова "общеразвивающих программ" заменить словами "общеразвивающих программ (за исключением общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности)";

дополнить словами "Реализация общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности осуществляется в очном режиме.";

3) дополнить пунктом 4.17.1 следующего содержания:

"4.17.1. Руководителям физкультурно-спортивных организаций, образовательных организаций в период с 23 ноября 2020 года по 15 января 2021 года (включительно) предоставить возможность родителям (законным представителям) детей, проходящих спортивную подготовку, занимающихся физической культурой и спортом по дополнительным общеобразовательным программам, принять самостоятельное решение о посещении детьми занятий. При представлении в физкультурно-спортивную организацию, образовательную организацию письменного уведомления одного из родителей (законных представителей) о временном приостановлении посещения занятий сохранить за ребенком место в данной организации.".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 23 ноября 2020 года.

Положения подпункта 2 пункта 1 настоящего распоряжения распространяются на правоотношения, возникшие с 16 ноября 2020 года.

Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области С.Ситников







