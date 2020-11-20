Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения

Примером подвижнической просветительской деятельности, "укрепляющей традиции гуманизма и милосердия", назвал благородное пастырское служение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Лукашенко. Он поздравил 20 ноября предстоятеля Русской православной церкви с днем рождения, информирует источник в администрации белорусского президента.

В приветственном адресе отмечается, что "Русская православная церковь играет важнейшую роль в поддержке христианских ценностей, сохранении духовного и культурного наследия наших народов, которое во многом предопределяет общую историческую судьбу Беларуси и России".

Белорусский лидер подчеркнул, что неуклонно отстаивая идеи добра и справедливости, Патриарх Кирилл заслужил высокий авторитет и доверие людей и сейчас продолжает неустанно заботиться о нравственном здоровье общества, его духовном обновлении. Он пожелал предстоятелю РПЦ доброго здоровья, благополучия и долгих плодотворных лет жизни.