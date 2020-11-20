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20.11.2020 14:55
Рубрика: Экономика

ЛУКОЙЛ поможет семьям экипажа сбитого над территорией Армении российского вертолета

Текст: Лариса Розова

Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ" выделит по 10 млн рублей семьям погибших членов экипажа российского вертолета, сбитого 9 ноября 2020 г. над территорией Армении, а также дополнительно к этому приобретет для семьи одного из них квартиру в г. Воронеже. Пострадавший член экипажа старший лейтенант Вячеслав Грязин получит от компании помощь в размере 5 млн рублей.

ЛУКОЙЛ регулярно оказывает благотворительную поддержку семьям жертв трагических инцидентов. В 2016 году компания направила средства на воссоздание Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. Александрова, артисты которого погибли в авиакатастрофе. В результате в кратчайшие сроки был сформирован новый состав коллектива и возобновлена концертная деятельность.

Кроме того, по совместному решению ПАО "ЛУКОЙЛ" и ООО Агентство "ЛУКОМ-А" (подрядная организация компании) на постоянной основе оказывается помощь семье российского военного лётчика, заместителя командира эскадрильи 187-го гвардейского штурмового авиационного полка Романа Филипова, погибшего 3 февраля 2018 г. при выполнении боевого задания в Сирии.

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Нефть и газ ЛУКОЙЛ

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