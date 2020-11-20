Михаил Сеславинский подвел итоги работы Роспечати

Новости

МЧС Москвы предупредило об ухудшении погоды 13:14
В Большом театре Минска состоится премьера оперы "Фауст" 13:14
Песков заявил о внимании Путина к регионам 13:10
В Кремле поддержали Бастрыкина о наказании за осквернение памяти героев 13:10
Петербуржцу предъявили обвинение в убийстве мужчины из-за маски 12:57
Власти Нью-Йорка намерены вновь ввести жесткие санитарные ограничения из-за COVID-19 12:50
Фигуристка Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при в Москве 12:40
Куба вводит сбор на ПЦР-тест и устанавливает карантин для туристов 12:39
Мишустин запустил в Дубне ускоритель тяжелых ионов 12:38
Режиссер "Соника в кино" снимет игровой ремейк "Розовой пантеры" 12:33
Актриса Елена Ксенофонтова госпитализирована в тяжелом состоянии 12:25
В Петербурге автоволонтеры будут возить по вызовам участковых врачей 12:20
Вышел тизер второго сезона сериала "Бэтвумен" 12:12
Nvidia прогнозирует дефицит видеокарт GeForce RTX 30 и в следующем году 12:11
Алиев объявил о полном завершении конфликта в Нагорном Карабахе 12:05
Названа причина смерти митрополита Феофана 12:02
СМИ: Трамп намерен переманить на свою сторону часть выборщиков 11:50
Главой "Российского экологического оператора" стал Денис Буцаев 11:30
Россия и Китай снимут продолжение сериала "Лучше, чем люди" 11:26
Азербайджанские военные вошли в Агдамский район Нагорного Карабаха 11:21
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения 11:21
Стала известна дата прощания с Народным художником Сергеем Бархиным 11:01
В Якутии число погибших от отравления антисептиком возросло до пяти 10:56
Находящегося в розыске за убийство мужчину задержали в Москве 10:54
В горах Сочи можно будет сдать экспресс-анализы на COVID-19 10:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
20.11.2020 12:40
Рубрика: Власть

Михаил Сеславинский подвел итоги работы Роспечати

Текст: Ирина Алпатова
Михаил Сеславинский, возглавлявший Роспечать с момента ее образования в 2004 году, заявил, что гордится проделанной работой и что после упразднения Роспечати господдержка отрасли будет продолжена. "Мы сделаем все возможное, чтобы этот переход, в соответствии с указом президента, был безболезненным и эффективным", - подчеркнул Сеславинский в заявлении для СМИ. Он полагает, что значительная часть ключевых сотрудников перейдет на работу в Минцифры.
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Указ об упразднении Роспечати и Россвязи и передаче их функций Минцифры подписал сегодня президент Владимир Путин.

"Когда-нибудь можно будет написать увлекательный роман "Страстной бульвар, 5", - написал Сеславинский на своей странице в Facebook. - Здесь прожита целая жизнь - интересная и эмоционально насыщенная. Надеюсь, что наше здание было гостеприимным домом для многих руководителей СМИ, общественных организаций, издательств и журналистов. Миссия выполнена, и за прожитые годы ни капельки не "мучительно горько". Есть чем гордиться и что вспомнить".

"На протяжении 16 лет Роспечать обеспечивала финансирование крупнейших российских телерадиокомпаний, государственных информационных агентств, газет и журналов, - отметил Сеславинский в официальном сообщении для СМИ. - А в течение последних 10 лет мы выступали в роли госзаказчика при реализации одного из самых масштабных и амбициозных проектов в сфере отечественного телевидения - перехода на цифровое вещание.

Особое внимание уделяли поддержке социально значимых и детских проектов в медиа, ведь без помощи государства многие из них бы не выжили или даже не состоялись. Особо выделю социальную функцию финансовой поддержки типографий и организаций, издающих литературу и периодику для инвалидов по зрению.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин передал функции Роспечати и Россвязи Минцифры

Мы гордимся, что стояли у истоков и все эти годы поддерживали Премию Рунета, ТЭФИ-Регион, многочисленные книжные премии и конкурсы, всего и не перечислить.

Особая тема - книжные выставки и ярмарки. И это не только знаковый фестиваль "Красная площадь", но и многочисленные менее масштабные события, а также выставки за рубежом, где представлялась современная русская литература. Соприкасается с этим тема развития переводов и переводческих школ: как с языков народов России, так и зарубежных.

Роспечать заключала около 1500 контрактов в год. Вдумаемся в эти цифры: господдержку ежегодно получали около 500-800 федеральных и региональных печатных изданий (от "толстых" литературно-художественных журналов до небольших районных газет), порядка 200 издательств, 100 телерадиокомпаний и интернет-порталов. В течение года мы поддерживали десятки мероприятий, выступая партнерами для множества крупнейших общественных организаций. Многолетние узы сотрудничества связывают нас с Национальной ассоциацией телерадиовещания, Российским книжным союзом, Союзом предприятий печатной индустрии, Российской академией радио и др.

При этом традиционной для нас цифрой является исполнение бюджета на 99 - 99,9%. Не каждый федеральный орган исполнительной власти может отчитаться о таких показателях.

Мы шли рука об руку с нашей отраслью на протяжении всего этого года, пытаясь смягчить удар пандемии коронавируса и экономически поддержать пострадавшие организации".

Минцифры сообщило, что переход упраздненных агентств в периметр министерства пройдет "бесшовно".

Власть Работа власти Госуправление Правительство Минцифры Роспечать

Главное сегодня

Путин выступит на саммите "двадцатки"
Мишустин запустил в Дубне ускоритель тяжелых ионов
Алиев объявил о полном завершении конфликта в Нагорном Карабахе
За сутки в России подтверждено 24 318 случаев COVID-19 в 85 регионах
ГИБДД получит новые приборы для выявления нетрезвых водителей
Верховный суд РФ запретил уплотнять должников в единственном жилье
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно