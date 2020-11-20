Михаил Сеславинский подвел итоги работы Роспечати

Михаил Сеславинский, возглавлявший Роспечать с момента ее образования в 2004 году, заявил, что гордится проделанной работой и что после упразднения Роспечати господдержка отрасли будет продолжена. "Мы сделаем все возможное, чтобы этот переход, в соответствии с указом президента, был безболезненным и эффективным", - подчеркнул Сеславинский в заявлении для СМИ. Он полагает, что значительная часть ключевых сотрудников перейдет на работу в Минцифры.

Указ об упразднении Роспечати и Россвязи и передаче их функций Минцифры подписал сегодня президент Владимир Путин.

"Когда-нибудь можно будет написать увлекательный роман "Страстной бульвар, 5", - написал Сеславинский на своей странице в Facebook. - Здесь прожита целая жизнь - интересная и эмоционально насыщенная. Надеюсь, что наше здание было гостеприимным домом для многих руководителей СМИ, общественных организаций, издательств и журналистов. Миссия выполнена, и за прожитые годы ни капельки не "мучительно горько". Есть чем гордиться и что вспомнить".

"На протяжении 16 лет Роспечать обеспечивала финансирование крупнейших российских телерадиокомпаний, государственных информационных агентств, газет и журналов, - отметил Сеславинский в официальном сообщении для СМИ. - А в течение последних 10 лет мы выступали в роли госзаказчика при реализации одного из самых масштабных и амбициозных проектов в сфере отечественного телевидения - перехода на цифровое вещание.

Особое внимание уделяли поддержке социально значимых и детских проектов в медиа, ведь без помощи государства многие из них бы не выжили или даже не состоялись. Особо выделю социальную функцию финансовой поддержки типографий и организаций, издающих литературу и периодику для инвалидов по зрению.

Мы гордимся, что стояли у истоков и все эти годы поддерживали Премию Рунета, ТЭФИ-Регион, многочисленные книжные премии и конкурсы, всего и не перечислить.

Особая тема - книжные выставки и ярмарки. И это не только знаковый фестиваль "Красная площадь", но и многочисленные менее масштабные события, а также выставки за рубежом, где представлялась современная русская литература. Соприкасается с этим тема развития переводов и переводческих школ: как с языков народов России, так и зарубежных.

Роспечать заключала около 1500 контрактов в год. Вдумаемся в эти цифры: господдержку ежегодно получали около 500-800 федеральных и региональных печатных изданий (от "толстых" литературно-художественных журналов до небольших районных газет), порядка 200 издательств, 100 телерадиокомпаний и интернет-порталов. В течение года мы поддерживали десятки мероприятий, выступая партнерами для множества крупнейших общественных организаций. Многолетние узы сотрудничества связывают нас с Национальной ассоциацией телерадиовещания, Российским книжным союзом, Союзом предприятий печатной индустрии, Российской академией радио и др.

При этом традиционной для нас цифрой является исполнение бюджета на 99 - 99,9%. Не каждый федеральный орган исполнительной власти может отчитаться о таких показателях.

Мы шли рука об руку с нашей отраслью на протяжении всего этого года, пытаясь смягчить удар пандемии коронавируса и экономически поддержать пострадавшие организации".

Минцифры сообщило, что переход упраздненных агентств в периметр министерства пройдет "бесшовно".