Указ Президента Российской Федерации от 20 ноября 2020 года № 719 "О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций"

В целях совершенствования государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, решения приоритетных задач в области цифровой экономики, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности федеральных государственных гражданских служащих постановляю:

1. Упразднить Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи.

2. Передать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации функции упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи.

3. Установить, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации является правопреемником упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.

4. Внести в структуру федеральных органов исполнительной власти, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 21 "О структуре федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 4, ст. 346; № 13, ст. 1899; № 23, ст. 3627; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 9 ноября, № 0001202011090002), изменения, исключив из раздела II "Федеральные министерства, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам" слова "Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям" и слова "Федеральное агентство связи".

5. Правительству Российской Федерации:

а) обеспечить в установленные законодательством Российской Федерации сроки проведение ликвидационных процедур в связи с упразднением Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи;

б) определить численность федеральных государственных гражданских служащих Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в связи с передачей ему функций упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи;

в) обеспечить непрерывность осуществления передаваемых Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации функций упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи;

г) обеспечить решение организационных, финансовых, материально-технических и иных вопросов, связанных с реализацией настоящего Указа;

д) в 6-месячный срок:

представить предложения по приведению актов Президента Российской Федерации в соответствие с настоящим Указом;

привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.

6. Установить, что в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации находится Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

7. Признать утратившими силу:

абзацы тридцать шестой и тридцать восьмой пункта 13 Указа Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №11, ст. 945);

абзац пятый пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 года № 724 "Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 20, ст. 2290);

пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 25 августа 2010 года № 1060 "О совершенствовании государственного управления в сфере информационных технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 35, ст. 4528).

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В. Путин