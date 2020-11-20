Минцифры обещает "бесшовное" упразднение Роспечати и Россвязи

Полномочия и функционал Россвязи и Роспечати плавно перейдут в Минцифры, сообщили "РГ" в пресс-службе министерства.

Указ об упразднении агентств и передаче их функций Минцифры в пятницу подписал президент Владимир Путин.

"Задача Минцифры сделать так, чтобы процесс упразднения агентств, который займет какое-то время, прошел "бесшовно" и не вызвал проблем в реализации текущих задач. Залогом преемственности и сохранения высокого качества работы будут опыт и компетенции сотрудников Роспечати и Россвязи, которые смогут продолжить деятельность под непосредственным руководством заместителей министра и директоров департаментов министерства", - сообщили в ведомстве.

Реорганизация согласуется с объявленной премьер-министром Михаилом Мишустиным административной реформой по оптимизации штата госслужащих.

До этого момента Россвязь и Роспечать являлись подведомственными Минцифре агентствами, совместно с которыми министерство обеспечивало решение таких задач, как построение единого информационного пространства, преодоление информационного неравенства, обеспечение всей страны универсальными услугами связи, повышение доступности современных услуг связи, поддержка русскоязычной аудитории вне России.