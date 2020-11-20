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20.11.2020 12:38
Рубрика: Власть

Минцифры обещает "бесшовное" упразднение Роспечати и Россвязи

Текст: Ирина Алпатова
Полномочия и функционал Россвязи и Роспечати плавно перейдут в Минцифры, сообщили "РГ" в пресс-службе министерства.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Указ об упразднении агентств и передаче их функций Минцифры в пятницу подписал президент Владимир Путин.

Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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"Задача Минцифры сделать так, чтобы процесс упразднения агентств, который займет какое-то время, прошел "бесшовно" и не вызвал проблем в реализации текущих задач. Залогом преемственности и сохранения высокого качества работы будут опыт и компетенции сотрудников Роспечати и Россвязи, которые смогут продолжить деятельность под непосредственным руководством заместителей министра и директоров департаментов министерства", - сообщили в ведомстве.

Реорганизация согласуется с объявленной премьер-министром Михаилом Мишустиным административной реформой по оптимизации штата госслужащих.

До этого момента Россвязь и Роспечать являлись подведомственными Минцифре агентствами, совместно с которыми министерство обеспечивало решение таких задач, как построение единого информационного пространства, преодоление информационного неравенства, обеспечение всей страны универсальными услугами связи, повышение доступности современных услуг связи, поддержка русскоязычной аудитории вне России.

Власть Работа власти Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры

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