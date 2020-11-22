Михаил Сеславинский, возглавлявший Роспечать с момента ее образования в 2004 году, заявил, что гордится проделанной работой и что после упразднения Роспечати господдержка отрасли будет продолжена. "Мы сделаем все возможное, чтобы этот переход, в соответствии с указом президента, был безболезненным и эффективным", - подчеркнул Сеславинский в заявлении для СМИ. Он полагает, что значительная часть ключевых сотрудников перейдет на работу в минцифру.

Указ об упразднении Роспечати и Россвязи и передаче их функций минцифры подписал в пятницу президент Владимир Путин.

"Когда-нибудь можно будет написать увлекательный роман "Страстной бульвар, 5", - написал Сеславинский на странице в Facebook. - Здесь прожита целая жизнь - интересная и эмоционально насыщенная. Миссия выполнена, и за прожитые годы ни капельки не "мучительно горько".

На протяжении 16 лет Роспечать обеспечивала финансирование крупнейших российских телерадиокомпаний, государственных информационных агентств, газет и журналов, отметил Сеславинский в официальном сообщении для СМИ. А в течение последних 10 лет ведомство выступало в роли госзаказчика при реализации одного из самых масштабных проектов отечественного телевидения - перевода его на цифровое вещание.

Особое внимание Роспечать уделала уделяли поддержке социально значимых и детских проектов в медиа, финансово поддерживало организации, издающие литературу для инвалидов по зрению. Важную роль Роспечать сыграла в развитии "Премии Рунета", "ТЭФИ Регион", развитии книжных ярмарок и выставок.

Роспечать заключала около 1500 контрактов в год, рассказал Сеславинский. Господдержку ежегодно получали до 800 федеральных и региональных печатных изданий, около 200 издательств и 100 телерадиокомпаний и интернет-порталов. В течение года Роспечать поддерживала десятки мероприятий, выступая партнерами для множества крупнейших общественных организаций.

Тем временем

Минцифры обещает "бесшовное" упразднение Роспечати и Россвязи

Полномочия и функционал Россвязи и Роспечати плавно перейдут в минцифры, сообщили "РГ" в пресс-службе министерства.

"Задача минцифры сделать так, чтобы процесс упразднения агентств, который займет какое-то время, прошел "бесшовно" и не вызвал проблем в реализации текущих задач. Залогом преемственности и сохранения высокого качества работы будут опыт и компетенции сотрудников Роспечати и Россвязи, которые смогут продолжить деятельность под непосредственным руководством заместителей министра и директоров департаментов министерства", - сообщили в ведомстве.

В Россвязи также сообщили, что готовы обеспечить постепенную, эффективную и безболезненную для работников и отрасли передачу полномочий и функций в министерство. Агентство в течение 16 лет управляло госимуществом и оказывало госуслуги в сфере связи. Отдельным достижением Россвязи стала программа по устранению цифрового неравенства, направленная на обеспечение сотовой связи и интернета в самых удаленных населенных пунктах страны.

Реорганизация согласуется с объявленной премьер-министром Михаилом Мишустиным административной реформой по оптимизации штата госслужащих.