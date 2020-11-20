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20.11.2020 19:53
Рубрика: Экономика

Минэкономики сообщило об ускорении падения ВВП

Текст: Игорь Зубков
По оценке Минэкономразвития, в октябре падение ВВП в годовом выражении ускорилось до -4,7% после -3,0% в сентябре. Снижение ВВП по итогам 10 месяцев года министерство оценивает на уровне -3,6%.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты ожидали, что показатели IV квартала с высокой вероятностью окажутся хуже III квартала (-3,6% по оценке Росстата), учитывая исчерпание эффекта отложенного спроса, снижение реальных доходов населения и "вторую волну" коронавируса.

Росстат оценил сокращение ВВП России в III квартале

Основной вклад в усиление спада в октябре внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство.

"Выпуск продукции сельского хозяйства в годовом выражении в октябре сократился на -6,6% г/г после роста на 1,4% г/г в сентябре за счет ухудшения показателей как растениеводства, так и животноводства, - отмечает министерство в "Картине деловой активности за октябрь 2020 года". - При этом продолжался активный рост по зерновым и зернобобовым культурам (+6,8% г/г в октябре), сбор которых уже превысил второй по величине в истории урожай 2019 года. Однако по другим культурам наблюдается отрицательная динамика - в частности, по сахарной свекле и подсолнечнику, сбор которых в прошлом году стал рекордным.

Как ранее сообщал Росстат, выпуск обрабатывающих отраслей сократился в октябре на 4,4% после нескольких месяцев устойчивого восстановления.

Объем строительных работ сохраняется на уровне предыдущего года (-0,1% в сентябре-октябре, -0,3% в 3кв20). При этом стабилизация ситуации в строительном секторе в предшествующие месяцы отразилась в улучшении динамики инвестиций в основной капитал (-4,2% в 3кв20 после -7,6% г/г в 2кв20), отмечает Минэкономразвития.

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