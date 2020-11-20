Минобрнауки: Вузы России автономны в праве определения платы за образование

У российских вузов есть автономное право устанавливать плату за образовательные услуги. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Вузы могут снизить стоимость, покрыв ее часть за счет своих средств.

"Законодательством РФ закреплена автономия вузов в установлении стоимости платных образовательных услуг с учетом минимального допустимого размера платы за обучение, необходимого для качественного оказания образовательной услуги , - цитирует сообщение пресс-службы ведомства РИА Новости. - Вузы... вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств".