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20 ноября 2020 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 20 ноября 2020 года № 89-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

Дата подписания 20 ноября 2020 г.
Опубликован 20 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 12-пг "О введении режима повышенной готовности"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 13.11.2020 № 88-пг) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 5.5 после слов "не распространяется на" дополнить словами "сотрудников отделения организации охраны и конвоирования спецучреждений полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому автономному округу, а также иных";

2) пункт 18 дополнить подпунктами 11,12 следующего содержания:

"11) прекратить обеспечение участия спортсменов, творческих коллективов и иных организованных групп в мероприятиях, проводимых за пределами Ненецкого автономного округа (за исключением членов спортивных сборных команд Российской Федерации, проходящих централизованную подготовку в составе таких команд, а также лиц, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе, этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку);

12) приостановить функционирование бассейнов в государственных дошкольных образовательных организациях Ненецкого автономного округа.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный



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