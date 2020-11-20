Названы российские города с самым высоким риском заражения COVID

Наибольшая вероятность заражения новой коронавирусной инфекцией в Воронеже и Перми, наименьшая - в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, средняя - в Самаре, Казани, Уфе. Такие данные приводит РБК со ссылкой на результаты исследования "СберИндекс".

Как говорится в сообщении, "СберИндекс" представил масштабное исследование "Как экономика России справляется со второй волной", в котором проанализировал динамику ВВП, потребительские расходы, зарплаты, спрос и другие важные экономические показатели.

"С помощью сервиса симптом-чекер (инструмент проверки симптомов на предмет схожести с типичной картиной COVID-19) эксперты выяснили, что в Перми и Воронеже риск заразиться коронавирусом на 15% выше, чем в среднем по стране. Далее идут Иркутск и Новосибирск - там вероятность заболевания на 7% выше, чем в среднем по России", - говорится в исследовании.

Там также отмечается, что жители Хабаровска, Красноярска, Челябинска, Омска и Саратова рискуют так же, как и все остальные россияне. Наиболее безопасными эпидемиологи признали Москву, Краснодар и Нижний Новгород. Вероятность заразиться ниже среднего также в Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Владивостоке, Санкт-Петербурге.

Аналитики в своем исследовании также отметили ухудшение динамики в основных сегментах экономики. По данным аналитического центра, падение потребительских расходов год к году выросло до 2,7% (0,8% в сентябре 2019 года). "Граждане изменили свои траты из-за страха заболеть COVID-19. Сильнее других страдает сфера услуг", - пояснили потребительское поведение в "СберИндексе".