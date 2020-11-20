Новости

Власти Москвы одобрили выплаты для технологического бизнеса на 875 млн рублей 15:01
В ГД внесен проект о повышении штрафов за нарушения при агитации 14:55
Названы российские города с самым высоким риском заражения COVID 14:51
В Сети проявились кадры из сериала про первую супергероиню-мусульманку 14:32
Путин пообещал патриарху помочь с реставрацией Александро-Невской лавры 14:23
Вышел русский трейлер триллера с Брайаном Крэнстоном "Ваша честь" 14:12
Путин направил соболезнования в связи со смертью Патриарха Сербского 13:55
Мантуров: Металлурги подключились к производству медицинского кислорода 13:53
Пашинян отправил в отставку министра обороны Армении 13:46
Минобрнауки: Вузы России автономны в праве определения платы за образование 13:36
МЧС Москвы предупредило об ухудшении погоды 13:14
В Большом театре Минска состоится премьера оперы "Фауст" 13:14
Песков заявил о внимании Путина к регионам 13:10
В Кремле поддержали Бастрыкина о наказании за осквернение памяти героев 13:10
Петербуржцу предъявили обвинение в убийстве мужчины из-за маски 12:57
Власти Нью-Йорка намерены вновь ввести жесткие санитарные ограничения из-за COVID-19 12:50
Фигуристка Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при в Москве 12:40
Куба вводит сбор на ПЦР-тест и устанавливает карантин для туристов 12:39
Мишустин запустил в Дубне ускоритель тяжелых ионов 12:38
Режиссер "Соника в кино" снимет игровой ремейк "Розовой пантеры" 12:33
Актриса Елена Ксенофонтова госпитализирована в тяжелом состоянии 12:25
В Петербурге автоволонтеры будут возить по вызовам участковых врачей 12:20
Вышел тизер второго сезона сериала "Бэтвумен" 12:12
Nvidia прогнозирует дефицит видеокарт GeForce RTX 30 и в следующем году 12:11
Алиев объявил о полном завершении конфликта в Нагорном Карабахе 12:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
20.11.2020 14:51
Рубрика: Общество

Названы российские города с самым высоким риском заражения COVID

Текст: Светлана Ментюкова

Наибольшая вероятность заражения новой коронавирусной инфекцией в Воронеже и Перми, наименьшая - в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, средняя - в Самаре, Казани, Уфе. Такие данные приводит РБК со ссылкой на результаты исследования "СберИндекс".

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Названы регионы, которые близки к выходу на плато по COVID-19

Как говорится в сообщении, "СберИндекс" представил масштабное исследование "Как экономика России справляется со второй волной", в котором проанализировал динамику ВВП, потребительские расходы, зарплаты, спрос и другие важные экономические показатели.

"С помощью сервиса симптом-чекер (инструмент проверки симптомов на предмет схожести с типичной картиной COVID-19) эксперты выяснили, что в Перми и Воронеже риск заразиться коронавирусом на 15% выше, чем в среднем по стране. Далее идут Иркутск и Новосибирск - там вероятность заболевания на 7% выше, чем в среднем по России", - говорится в исследовании.

Там также отмечается, что жители Хабаровска, Красноярска, Челябинска, Омска и Саратова рискуют так же, как и все остальные россияне. Наиболее безопасными эпидемиологи признали Москву, Краснодар и Нижний Новгород. Вероятность заразиться ниже среднего также в Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Владивостоке, Санкт-Петербурге.

Аналитики в своем исследовании также отметили ухудшение динамики в основных сегментах экономики. По данным аналитического центра, падение потребительских расходов год к году выросло до 2,7% (0,8% в сентябре 2019 года). "Граждане изменили свои траты из-за страха заболеть COVID-19. Сильнее других страдает сфера услуг", - пояснили потребительское поведение в "СберИндексе".

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин выступит на саммите "двадцатки"
ФСБ опубликовала кадры задержания обвиняемого в госизмене сотрудника оборонки
Мишустин запустил в Дубне ускоритель тяжелых ионов
За сутки в России подтверждено 24 318 случаев COVID-19 в 85 регионах
Пашинян отправил в отставку министра обороны Армении
Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки
Почему нельзя после мытья рук применять антисептик