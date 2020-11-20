Указ губернатора Орловской области от 20 ноября 2020 года № 533 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Внести в раздел II приложения 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:
1) в строке 2.11 слова "органы местного самоуправления
(по согласованию)" исключить;
2) строку 4.8 изложить в следующей редакции:
4.8. Организация обеспечения лекарственными препаратами пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в порядке, установленном Департаментом здравоохранения Орловской области - Департамент здравоохранения Орловской области - по мере необходимости
Губернатор Орловской области А.Е.Клычков
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