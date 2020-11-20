Павел Дуров разнес в пух и прах новый iPhone 12 Pro

Основатель Telegram и "ВКонтакте", бизнесмен Павел Дуров, обрушился с критикой на новый флагманский смартфон iPhone 12 Pro, назвав его "невероятно громоздким".

"Только что попробовал iPhone 12 Pro - какой же это невероятно громоздкий кусок железа. Он выглядит и ощущается как раздутый iPhone 5 из 2012 года, но с ужасным набором камер, которые торчат на разной высоте, - написал Дуров в своем канале. Пресловутая выемка и широкие рамки по-прежнему присутствуют - это делает низким соотношение площади экрана к корпусу и создает ощущение устаревшего устройства".

Бизнесмен также добавил, что "спустя девять лет после смерти Стива Джобса компания по-прежнему живет за счет технологий и репутации, которые он создал, без каких-либо значимых инноваций".

"Неудивительно, что в начале этого года продажи iPhone упали на 21 процент. Если эта тенденция сохранится, то через 7-10 лет доля iPhone на мировом рынке будет незначительной", - выразил уверенность Павел Дуров.

Состоящая из четырех моделей iPhone 12, напомним, была представлена в сентябре и октябре. В продажу в России новинки поступили в октябре-ноябре. Дисплей iPhone 12 Pro Max специалисты признали лучшим среди всех смартфонов. По качеству съемки авторитетный ресурс DxOMark поставил камеру iPhone 12 Pro Max на пятое место среди всех флагманов.

Линейка iPhone 2020 года включает в себя маленький iPhone 12 mini, базовый iPhone 12, а также версии Pro и Pro Max. Их отличает в том числе обновленный дизайн, включающий в себя плоские, а не закругленные, как на предыдущих моделях, боковые грани корпуса, новый процессор Apple A14 Bionic, усовершенствованные (главным образом софтверно) камеры, OLED-дисплеи во всех моделях и более прочное защитное стекло.