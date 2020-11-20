Подросток разбил папин суперкар Pagani за 3,4 млн долларов

Moment YouTuber, 17, crashes $3.4m purple Pagani Huayra Roadster before saying 's**t happens' https://t.co/nU5B9PRnFa pic.twitter.com/4TGcK8OYVZ — Daily Mail US (@DailyMail) November 19, 2020

В Техасе был разбит редчайший суперкар Pagani Huayra Roadster. Кто-то из проезжавших мимо водителей снял последствия аварии на видео: родстер с покореженным передком замер поперек проезжей части, рядом валяются оторванные передние колеса, куски карбона, водительская дверь. Американский сайт The Drive решил выяснить подробности произошедшего.

Как оказалось, суперкар принадлежал местному миллиардеру Тиму Гиллиану, сколотившему состояние на инвестициях, а за рулем в момент аварии был его 17-летний сын Гейдж.

Парня называют блогером и ютубером, он ведет в соцсетях каналы, посвященные экзотическим автомобилям. Гейдж уже выкладывал несколько видео, где лихо управляет папиным Pagani, но на этот раз что-то пошло не так. И вот - редчайшая машина стоимостью 3,4 миллиона долларов разбита.

К счастью, в аварии никто серьезно не пострадал, водитель отделался легкой травмой руки. Ну а его папа вряд ли сильно огорчился потерей имущества. В гараже у Гиллианов еще остаются McLaren Senna, Bugatti Chiron, LaFerrari, Rolls-Royce Dawn и Lamborghini Urus.

Pagani Huayra Roadster был выпущен тиражом 100 экземпляров, производство этой модели завершилось на прошлой неделе. Двигатель Mercedes-Benz мощностью 764 лошадиных сил позволяет суперкару разгоняться до 100 км/ч за 3,3 секунды и достигать скорости 370 км/ч.

Цены на модель начинались от 2,7 миллионов долларов. Разбитый в Техасе экземпляр оказался еще дороже за счет дополнительных опций вроде окраски полупрозрачным пурпурным лаком, через который просвечивает карбоновая поверхность кузова.