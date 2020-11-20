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20.11.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Подросток разбил папин суперкар Pagani за 3,4 млн долларов

Текст: Григорий Гомельчук

В Техасе был разбит редчайший суперкар Pagani Huayra Roadster. Кто-то из проезжавших мимо водителей снял последствия аварии на видео: родстер с покореженным передком замер поперек проезжей части, рядом валяются оторванные передние колеса, куски карбона, водительская дверь. Американский сайт The Drive решил выяснить подробности произошедшего.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Как оказалось, суперкар принадлежал местному миллиардеру Тиму Гиллиану, сколотившему состояние на инвестициях, а за рулем в момент аварии был его 17-летний сын Гейдж.

Парня называют блогером и ютубером, он ведет в соцсетях каналы, посвященные экзотическим автомобилям. Гейдж уже выкладывал несколько видео, где лихо управляет папиным Pagani, но на этот раз что-то пошло не так. И вот - редчайшая машина стоимостью 3,4 миллиона долларов разбита.

К счастью, в аварии никто серьезно не пострадал, водитель отделался легкой травмой руки. Ну а его папа вряд ли сильно огорчился потерей имущества. В гараже у Гиллианов еще остаются McLaren Senna, Bugatti Chiron, LaFerrari, Rolls-Royce Dawn и Lamborghini Urus.

Pagani Huayra Roadster был выпущен тиражом 100 экземпляров, производство этой модели завершилось на прошлой неделе. Двигатель Mercedes-Benz мощностью 764 лошадиных сил позволяет суперкару разгоняться до 100 км/ч за 3,3 секунды и достигать скорости 370 км/ч.

Цены на модель начинались от 2,7 миллионов долларов. Разбитый в Техасе экземпляр оказался еще дороже за счет дополнительных опций вроде окраски полупрозрачным пурпурным лаком, через который просвечивает карбоновая поверхность кузова.