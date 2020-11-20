Путин направил соболезнования в связи со смертью Патриарха Сербского

Президент России направил телеграмму соболезнования сербскому коллеге Александру Вучичу "в связи с невосполнимой утратой - кончиной Его Святейшества Патриарха Сербского Иринея".

"Многолетняя пастырская деятельность предстоятеля снискала ему заслуженный авторитет на Родине и за рубежом. Трудно переоценить его усилия, направленные на продвижение высоких духовных ценностей и на укрепление единства православного мира", - отметил Владимир Путин.

Президент попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки священнослужителям Сербской православной церкви и братскому народу.