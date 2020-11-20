Путин назвал тревожной тенденцией рост бедности на фоне пандемии

Президент РФ Владимир Путин заявил о тревожных тенденциях, которые наблюдаются в экономике и социальной сфере на фоне пандемии. Об этих проблемах российский лидер говорил в ходе выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Владимир Путин напомнил, что число заболевших коронавирусом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) превысило 26 миллионов, а в мире в целом, по данным Всемирной организации здравоохранения, - 56 миллионов. "Инфекция и ее осложнения уносят все больше и больше жизней", - отметил президент. Страдают и экономика вместе с социальной сфере.

"Из-за спада промышленного производства и финансовых неурядиц - руководитель МВФ уже сказала об этом - за чертой бедности рискуют оказаться десятки миллионов человек", - подчеркнул Владимир Путин.

Он озвучил прогнозы, согласно которым глобальный ВВП сократится в 2020 году на 4,4 процента, а суммарный в странах АТЭС - на 2,5 процента. "У нас, в России тоже будет спад, примерно, по нашим оценкам, 3,9 процента", - добавил глава государства.

Он также отметил, что показатели международной торговли за последние полгода уменьшились более чем на 15 процентов. И на этом фоне, по словам Путина, происходит эскалация экономических противоречий между ведущими игроками на рынке.

"Отмеченные негативные моменты позволяют нам объективно оценивать реальное положение дел и, конечно, побуждают международное сообщество сплотиться и еще более энергично заняться совместной работой по выправлению сложившейся ситуации", - резюмировал президент.

Россия, по его словам, готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами - разумеется, и с партнерами по АТЭС.