Новости

В Тбилиси полиция задержала захватившего заложников преступника 19:36
СМИ: "Зенит" предложил контракт Халку 19:32
Инфекционисты определили пик заразности коронавируса 19:30
В Большом театре рассказали, как купить билеты на балет "Щелкунчик" 19:24
Проведен успешный эксперимент по замедлению старения 19:24
Мишина и Галлямов стали лучшими по итогам короткой программы на Гран-при 19:22
Шестеро захваченных в Тбилиси заложников освобождены 19:18
Таиланд упростил условия выдачи виз 19:13
Закон о ВНЖ для инвесторов планируется не ранее середины 2021 года 19:09
В новогоднюю ночь в Москве проверят рестораны после 23:00 19:01
В Великом Новгороде нашли бесхозную "умную" остановку 18:41
Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул первые требования 18:41
Столичную клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19 18:36
Под Псковом аферистки под видом волонтеров обобрали пенсионерку 18:28
В Москве работают 122 тысячи технологических компаний 18:23
В детских садах НАО временно закроют бассейны 18:18
В Москве найдено тело актрисы из "Глухаря" Людмилы Князевой 18:14
В Рособрнадзоре рассказали, изменятся ли даты досрочных ЕГЭ И ОГЭ в 2021 году 18:12
Евгения Медведева: Мы не роботы, рожденные только побеждать 18:08
Путин назвал тревожной тенденцией рост бедности на фоне пандемии 18:07
Путин предложил странам АТЭС совместно бороться с киберпреступлениями 17:53
Гильдия риэлтеров РФ поддержала предложение отказаться от апартаментов 17:52
Грузинский фигурист лидирует на московском Гран-при 17:29
Вооруженный грабитель удерживает заложников в Тбилиси 17:21
Минфин перечислил 80 млрд рублей наиболее пострадавшим регионам 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
20.11.2020 18:07
Рубрика: Власть

Путин назвал тревожной тенденцией рост бедности на фоне пандемии

Текст: Татьяна Замахина

Президент РФ Владимир Путин заявил о тревожных тенденциях, которые наблюдаются в экономике и социальной сфере на фоне пандемии. Об этих проблемах российский лидер говорил в ходе выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Путин заявил о возможности поставок вакцин от коронавируса за рубеж

Владимир Путин напомнил, что число заболевших коронавирусом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) превысило 26 миллионов, а в мире в целом, по данным Всемирной организации здравоохранения, - 56 миллионов. "Инфекция и ее осложнения уносят все больше и больше жизней", - отметил президент. Страдают и экономика вместе с социальной сфере.

"Из-за спада промышленного производства и финансовых неурядиц - руководитель МВФ уже сказала об этом - за чертой бедности рискуют оказаться десятки миллионов человек", - подчеркнул Владимир Путин.

Он озвучил прогнозы, согласно которым глобальный ВВП сократится в 2020 году на 4,4 процента, а суммарный в странах АТЭС - на 2,5 процента. "У нас, в России тоже будет спад, примерно, по нашим оценкам, 3,9 процента", - добавил глава государства.

Путин предложил странам АТЭС совместно бороться с киберпреступлениями

Он также отметил, что показатели международной торговли за последние полгода уменьшились более чем на 15 процентов. И на этом фоне, по словам Путина, происходит эскалация экономических противоречий между ведущими игроками на рынке.

"Отмеченные негативные моменты позволяют нам объективно оценивать реальное положение дел и, конечно, побуждают международное сообщество сплотиться и еще более энергично заняться совместной работой по выправлению сложившейся ситуации", - резюмировал президент.

Россия, по его словам, готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами - разумеется, и с партнерами по АТЭС.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Международные организации АТЭС

Главное сегодня

Путин назвал приоритетом гуманитарную помощь жителям Карабаха
Володин выступил против идеи ввести штрафы за превышение скорости на 1 км/ч
Минобороны: В Карабах вернулись более 4 тысяч беженцев
Итоговое сочинение в 11-х классах перенесли
Названы российские города с самым высоким риском заражения COVID
Верховный суд РФ запретил уплотнять должников в единственном жилье
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно