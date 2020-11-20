Путин поручил помочь жителям Карабаха пережить зиму

Президент поручил разобраться побыстрее, что конкретно нужно пострадавшим людям в Нагорном Карабахе. Об этом шла речь на совещании о российской миротворческой миссии в регионе.

Владимир Путин поручил продолжить выполнение задач по сохранению мира, поддерживать тесный контакт с представителями как Армении, так и Азербайджана, а также обеспечить эффективную работу Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

"Эта работа большая, должна быть нацелена на конечный результат. А конечным результатом может быть конкретная помощь абсолютно конкретным людям - тем, которые в этой помощи сейчас нуждаются", - сказал президент.

После доклада главы МИД Владимир Путин попросил разобраться как можно быстрее, чтобы "понять, на что действительно люди, находящиеся в зоне конфликта, пострадавшие и нуждающиеся в помощи немедленно, могут рассчитывать".

Президент также обратил внимание вице-премьера Александра Новака на то, что зима близко, а местность гористая и там холодно. "Поэтому в контакте с армянской стороной в данном случае нужно иметь в виду эти вопросы", - указал он.

А министра финансов Антона Силуанова Владимир Путин попросил доложить о предложениях по финансовому обеспечению решения гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе. Речь идет, в частности, о людях, лишившихся своих домов.