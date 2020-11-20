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20.11.2020 14:07
Рубрика: Происшествия

ФСБ опубликовала кадры задержания обвиняемого в госизмене сотрудника оборонки

Текст: Иван Егоров
ФСБ опубликовала оперативное видео задержания подозреваемого в госизмене Юрия Ещенко, а также кадры вынесенного приговора. На видео видно, как сотрудники ФСБ валят подозреваемого на землю рядом с его автомобилем, после чего надевают на него наручники. Тут же проходит обыск - оперативники находят ноутбук и другие гаджеты, которые изобличили сотрудника одного из российских оборонных предприятий в связях с американской разведкой.

Кадры задержания, которые распространил ЦОС ФСБ России относятся к июлю 2019 года, а сам приговор был вынесен три дня назад - 17 ноября.

Фото: ФСБ РФ
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, установлено, что Ещенко, работая в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота, решил в корыстных целях передать США информацию о перспективных разработках российского ВПК.

По данным российской спецслужбы, в 2015-2017 годах он целенаправленно копировал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте. В начале 2019 года Ещенко установил контакт с ЦРУ США. Уже в июле 2019 года при попытке передать секретные документы иностранной разведке его задержали в Брянской области. 17 ноября Брянский областной суд признал Ещенко Юрия Александровича виновным в совершении государственной измены (ст. 275 УК России) и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того ему был назначен штраф в 100 тысяч рублей. Как отметили в ЦОС, в суде Ещенко признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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