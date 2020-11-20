Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Проект в соцсетях

Проект в соцсетях
20.11.2020 / 21:36
Текст: Сергей Бабкин

Собянин оценил результаты санитарных ограничений

Санитарные ограничения, которые были установлены в Москве в связи с коронавирусом, оказались неприятными, но дали результат. Об этом мэр Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия 1".

В числе наиболее серьезных мер глава города назвал ограничение работы ночных клубов и переход техникумов, колледжей и вузов на дистанционное обучение.

"Мы много принимали достаточно неприятных решений по ограничению деятельности в городе, - подчеркнул Собянин. - Эти меры все равно дают свои результаты".

Ранее власти напомнили, что рестораны не будут работать в новогоднюю ночь. Соблюдение ограничительных мер проверят даже в праздники.

Собянин поблагодарил волонтеров и соцработников за доброту и отзывчивость
Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях
Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях