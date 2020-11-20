Собянин оценил результаты санитарных ограничений

В числе наиболее серьезных мер глава города назвал ограничение работы ночных клубов и переход техникумов, колледжей и вузов на дистанционное обучение.

"Мы много принимали достаточно неприятных решений по ограничению деятельности в городе, - подчеркнул Собянин. - Эти меры все равно дают свои результаты".

Ранее власти напомнили, что рестораны не будут работать в новогоднюю ночь. Соблюдение ограничительных мер проверят даже в праздники.