Житель Брянска получил 13 лет за попытку продать военные секреты ЦРУ

Брянский областной суд признал Юрия Ещенко виновным в государственной измене, пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

Как установлено следствием и судом, Ещенко работал в организации, обслуживавшей радиоэлектронные системы кораблей Северного флота ВМФ России. В 2015-2017 годах он копировал информацию об используемых флотом оружейных системах, рассчитывая затем продать ее в США. В начале 2019 года подсудимый установил контакт с ЦРУ.

На суде Ещенко признал вину и раскаялся. Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.