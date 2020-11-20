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20.11.2020 10:07
Рубрика: Происшествия

Житель Брянска получил 13 лет за попытку продать военные секреты ЦРУ

Текст: Антон Валагин (Брянск)

Брянский областной суд признал Юрия Ещенко виновным в государственной измене, пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

Фото: Пресс-служба Ярославского областного суда/ТАСС
Суд оправдал начальника ярославской колонии по делу о пытках осужденных

Как установлено следствием и судом, Ещенко работал в организации, обслуживавшей радиоэлектронные системы кораблей Северного флота ВМФ России. В 2015-2017 годах он копировал информацию об используемых флотом оружейных системах, рассчитывая затем продать ее в США. В начале 2019 года подсудимый установил контакт с ЦРУ.

На суде Ещенко признал вину и раскаялся. Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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