В Якутии завели дело после смерти трех человек от антисептика

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту смерти трех человек от отравления антисептиком.

По данным следствия, 18 ноября компания из девяти человек распивала спиртосодержащие напитки в частном доме в селе Томтор Таттинского района.

"После распития 19 ноября 2020 года 41-летняя женщина скончалась у себя дома, двое мужчин 27 и 59 лет скончались в реанимационном отделении медицинского учреждения", - сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

Трое мужчин в возрасте 28, 32 и 69 лет в состоянии комы сейчас находятся в отделении реанимации Таттинской ЦРБ. Решается вопрос об их транспортировке санитарным рейсом в Якутск.

Еще трое пострадавших находятся в больнице под наблюдением медиков. Угрозы для их жизни нет, отметили в следственном управлении.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и вещества, которые имеют значение для следствия. Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

В сообщении не указано, какую именно спиртосодержащую жидкость пили пострадавшие. Ранее прокуратура республики отметила, что это был антисептик.