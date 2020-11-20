В Якутии умер еще один отравившийся антисептиком

Число жертв отравления антисептиком в селе Томтор Таттинского района Якутии увеличилось до четырех.

- К сожалению, умер пожилой мужчина, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая.

Ранее скончались 41-летняя женщина и двое мужчин 27 и 59 лет.

Всего в окончившемся трагедией застолье приняли участие девять человек. Двое сейчас находятся в коме, для жизни еще троих угрозы нет. По факту отравления возбуждено уголовное дело, ведется следствие.