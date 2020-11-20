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20.11.2020 04:29
Рубрика: Власть

Во Владивостоке на время непогоды откроют пункты временного размещения

Текст: Анна Бондаренко

В разных районах Владивостока на время прохождения снежного циклона откроют пункты временного размещения, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за последствий циклона

Отмечается, что ими могут воспользоваться горожане, которым нужна помощь. Пункты организуют в необходимом количестве в разных районах города, там будет организован обогрев, отмечает мэрия.

В ночь со среды на четверг Владивосток оказался под властью циклона. Сначала пошел дождь, затем ледяной дождь, перешедший в снег, который идет до сих пор. Осадки сопровождаются сильным ветром. Непогода вызвала многочисленные сбои в работе коммунальной инфраструктуры. Тысячи человек остались без электроснабжения, горячей и холодной воды, отопления. Есть перебои с сотовой связью, интернетом.

Остановлены паромы, частично нарушено движение рейсовых автобусов, на дорогах гололед. Упали сотни деревьев. В городе введен режим ЧС.

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