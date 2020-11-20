Во Владивостоке на время непогоды откроют пункты временного размещения

В разных районах Владивостока на время прохождения снежного циклона откроют пункты временного размещения, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Отмечается, что ими могут воспользоваться горожане, которым нужна помощь. Пункты организуют в необходимом количестве в разных районах города, там будет организован обогрев, отмечает мэрия.

В ночь со среды на четверг Владивосток оказался под властью циклона. Сначала пошел дождь, затем ледяной дождь, перешедший в снег, который идет до сих пор. Осадки сопровождаются сильным ветром. Непогода вызвала многочисленные сбои в работе коммунальной инфраструктуры. Тысячи человек остались без электроснабжения, горячей и холодной воды, отопления. Есть перебои с сотовой связью, интернетом.

Остановлены паромы, частично нарушено движение рейсовых автобусов, на дорогах гололед. Упали сотни деревьев. В городе введен режим ЧС.