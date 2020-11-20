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20.11.2020 04:44
Рубрика: Власть

Жители сотен домов во Владивостоке остались без света, воды и тепла

Текст: Ольга Журман

Вторые сутки во Владивостоке продолжается снег и метель. По данным портала "Отключения воды и света", в городе в 2058 домах нет холодной воды, в 1396 - горячей, 1925 остались без электричества, 1291 - без отопления.

Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за последствий циклона

В городе объявлен режим ЧС. Остановлено движение трамваев и троллейбусов из-за облединения контактной сети. Автобусы вышли на маршруты. Закрыты крутые спуски на городских магистралях, запрещен въезд в город большегрузному транспорту и на трассу Седанка-Патрокл. Дороги обледенели и представляют опасность для жизни водителей и пешеходов. Их пытаются чистить с помощью полутора сотен машин, но эффекта мало: одно дело убирать с дорог снег и совсем другое отскребать их от заснеженного льда. 4500 деревьев переломлены под тяжестью обледеневших веток.

Приморские энергетики продолжают ликвидировать многочисленные аварии на сетях, сообщает сайт правительства региона. Но энергетики подчеркивают, что ситуация не улучшается, так как продолжающиеся дождь со снегом и сильным ветром добавляют новые обрывы.

Поликлиники и медучреждения обеспечиваются электричеством за счет генераторов, сообщает краевой минздрав. "Проблема отсутствия водоснабжения решается дополнительным подвозом бутилированной воды", - говорится в сообщении.

- Больше всех пострадали Артем и Владивосток. Задача номер один - наладить электроснабжение социально важных объектов, там, где находятся пациенты на ИВЛ, кислородных концентраторах. Все краевые организации, от которых зависит жизнедеятельность, работают в круглосуточном режиме, помогает МЧС, - комментирует ситуацию глава Приморья Олег Кожемяко.

На сайте автовокзала Владивостока сообщается, что отменены 58 рейсов, в том числе в Находку, Уссурийск, Славянку, Большой Камень.

Ледяной дождь и снег начались в южном Приморье 19 ноября. Затем началась метель. Сейчас непогода перемещается на север края. Оперативный штаб Приморья готовится к введению ЧС во всем регионе.

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