Первый в России город завершил модернизацию ЖКХ по программе "60+"

Орск стал первым в России городом, который завершил модернизацию ЖКХ по пилотной программе "60+", сообщает Минстрой.

Программа, которой предусматривается модернизация объектов коммунального хозяйства с износом более 60%, была запущена в пяти пилотных городах. Среди них - Орск (Оренбургская область), Козьмодемьянск (Республика Марий Эл), Новоалтайск (Алтайский край), Белово (Кемеровская область) и Переславль-Залесский (Ярославская область).

В Орске по программе было реализовано 9 мероприятий, в числе которых - реконструкция котельной, теплосетей, илопровода, строительство нового водовода. Традиционно в городе в эту сферу вкладывалось 30-40 млн в год, а нынешнем году инвестиции увеличились в 10 раз, до 350 млн рублей, отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Пилотные проекты готовились с применением комплексного подхода к замене объектов, а также со взаимной увязкой с мероприятиями других нацпроектов и федеральных программ ("Формирование комфортной городской среды", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Безопасные и качественные автомобильные дороги").

Реконструкция илопровода в Орске, в частности, позволит избежать утечек в реку Урал и огромных экологических штрафов, миллиардов ущерба, добавил Паслер.