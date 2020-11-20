Петербуржцу предъявили обвинение в убийстве мужчины из-за маски

Петербургские следователи предъявили обвинение 40-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве пассажира автобуса. Причиной стал спор из-за необходимости ношения медицинской маски.

Как сообщают в Следственном комитете по Санкт-Петербургу, в ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. В ведомстве не скрывают, что будут ходатайствовать об аресте.

Напомним, мужчину убили недалеко от остановки общественного транспорта на Индустриальном проспекте.

Конфликт начался в автобусе. Мужчина, возвращавшийся с корпоратива, заметил, что в салоне без маски едут мужчина и женщина. Средства индивидуальной защиты органов дыхания обязательны в общественном транспорте и пассажир сделал паре замечание.

Начался конфликт, в ходе которого все трое вышли из автобуса. Недалеко от остановки, как считают в следствии, пассажир без маски достал нож и ударил в грудную клетку сделавшего ему замечание мужчину.

Тот упал и скончался на месте происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".