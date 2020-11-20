Главу калининградского центра отправили под домашний арест после пожара

В Калининграде суд отправил под домашний арест председателя центра социальной помощи, в котором при пожаре погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Речь идет о центре реабилитации алкозависимых граждан и наркоманов, который учредила региональная общественная организация. Он располагался в Калининграде в одном из домов по улице Гончарова. В ночь на 27 октября в здании случился пожар. Трое мужчин погибли.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Как предполагают специалисты, помещение центра реабилитации не отвечало нормам пожарной безопасности.

В среду, 18 ноября, 49-летнюю председателя общественной организации задержали в качестве подозреваемой. Сегодня, 20 ноября, Ленинградский районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство следствия и избрал женщине меру пресечения в виде домашнего ареста.

Подозреваемой запрещено общаться с фигурантами уголовного дела, пользоваться средствами связи и интернетом. Расследование уголовного дела продолжается.