Главу калининградского центра отправили под домашний арест после пожара

Новости

В России появится соцсеть для школьников и учителей 15:31
Рособрнадзор оценил компетенции учителей начальной школы и директоров 15:25
Лукашенко обнаружил в Киеве и Варшаве логово ЦРУ 15:22
Военные строят в Крыму новый гидрологический комплекс 15:13
Власти Москвы одобрили выплаты для технологического бизнеса на 875 млн рублей 15:01
В ГД внесен проект о повышении штрафов за нарушения при агитации 14:55
Названы российские города с самым высоким риском заражения COVID 14:51
В Сети проявились кадры из сериала про первую супергероиню-мусульманку 14:32
Путин пообещал патриарху помочь с реставрацией Александро-Невской лавры 14:23
Вышел русский трейлер триллера с Брайаном Крэнстоном "Ваша честь" 14:12
Путин направил соболезнования в связи со смертью Патриарха Сербского 13:55
Мантуров: Металлурги подключились к производству медицинского кислорода 13:53
Пашинян отправил в отставку министра обороны Армении 13:46
Минобрнауки: Вузы России автономны в праве определения платы за образование 13:36
МЧС Москвы предупредило об ухудшении погоды 13:14
В Большом театре Минска состоится премьера оперы "Фауст" 13:14
Песков заявил о внимании Путина к регионам 13:10
В Кремле поддержали Бастрыкина о наказании за осквернение памяти героев 13:10
Петербуржцу предъявили обвинение в убийстве мужчины из-за маски 12:57
Власти Нью-Йорка намерены вновь ввести жесткие санитарные ограничения из-за COVID-19 12:50
Фигуристка Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при в Москве 12:40
Куба вводит сбор на ПЦР-тест и устанавливает карантин для туристов 12:39
Мишустин запустил в Дубне ускоритель тяжелых ионов 12:38
Режиссер "Соника в кино" снимет игровой ремейк "Розовой пантеры" 12:33
Актриса Елена Ксенофонтова госпитализирована в тяжелом состоянии 12:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
20.11.2020 15:51
Рубрика: Происшествия

Главу калининградского центра отправили под домашний арест после пожара

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининграде суд отправил под домашний арест председателя центра социальной помощи, в котором при пожаре погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Речь идет о центре реабилитации алкозависимых граждан и наркоманов, который учредила региональная общественная организация. Он располагался в Калининграде в одном из домов по улице Гончарова. В ночь на 27 октября в здании случился пожар. Трое мужчин погибли.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Калининградской области
Под Калининградом на въехавшего в толпу водителя завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Как предполагают специалисты, помещение центра реабилитации не отвечало нормам пожарной безопасности.

В среду, 18 ноября, 49-летнюю председателя общественной организации задержали в качестве подозреваемой. Сегодня, 20 ноября, Ленинградский районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство следствия и избрал женщине меру пресечения в виде домашнего ареста.

Подозреваемой запрещено общаться с фигурантами уголовного дела, пользоваться средствами связи и интернетом. Расследование уголовного дела продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

Главное сегодня

Кремль раскрыл повестку саммита G20 с участием Путина
Володин выступил против идеи ввести штрафы за превышение скорости на 1 км/ч
Минобороны: В Карабах вернулись более 4 тысяч беженцев
ФСБ опубликовала кадры задержания обвиняемого в госизмене сотрудника оборонки
Названы российские города с самым высоким риском заражения COVID
Как мошенники оплачивают покупки украденными банковскими картами
Что изменилось в работе службы судебных приставов