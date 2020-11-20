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20.11.2020 17:17
Рубрика: Культура

В Петербурге впервые прозвучат "Отражения тишины" Таривердиева

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба петербургской филармонии Фото: Пресс-служба петербургской филармонии
Фото: Пресс-служба петербургской филармонии

22 ноября в Малом зале петербургской филармонии состоится премьера произведения Микаэла Таривердиева "Отражения тишины". До сих пор эта музыка, написанная композитором для фильма "Ольга Сергеевна", никогда не исполнялась полностью.

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Сочинение петербургскому слушателю представит жена композитора Вера Таривердиева. Место за роялем и клавесином займет Алексей Гориболь, за дирижерским пультом симфонического оркестра "Невский" будет находиться дирижер Сергей Поляничко. Именно ему принадлежит идея исполнить "Отражения тишины" в полном объеме.

Музыку к телевизионной ленте "Ольга Сергеевна" Микаэл Таривердиев написал в 1974 году, тогда же был записан долгоиграющий диск. Эта работа композитора была удостоена премии Американской академии музыки. Но сценическая судьба сочинения не сложилась, а его ноты были утрачены. Композитор Дмитрий Гусев, ученик Таривердиева, снял композиции с диска по слуху, была воссоздана партитура сочинения. Концерт в Малом зале филармонии откроет череду событий в рамках празднования 90-летия композитора, которое отметят в 2021 году.

Концерт является общедоступным. Кроме того, он будет транслироваться в Сети на сайте федерального просветительского проекта Культура РФ.

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