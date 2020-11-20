В Петербурге впервые прозвучат "Отражения тишины" Таривердиева

22 ноября в Малом зале петербургской филармонии состоится премьера произведения Микаэла Таривердиева "Отражения тишины". До сих пор эта музыка, написанная композитором для фильма "Ольга Сергеевна", никогда не исполнялась полностью.

Сочинение петербургскому слушателю представит жена композитора Вера Таривердиева. Место за роялем и клавесином займет Алексей Гориболь, за дирижерским пультом симфонического оркестра "Невский" будет находиться дирижер Сергей Поляничко. Именно ему принадлежит идея исполнить "Отражения тишины" в полном объеме.

Музыку к телевизионной ленте "Ольга Сергеевна" Микаэл Таривердиев написал в 1974 году, тогда же был записан долгоиграющий диск. Эта работа композитора была удостоена премии Американской академии музыки. Но сценическая судьба сочинения не сложилась, а его ноты были утрачены. Композитор Дмитрий Гусев, ученик Таривердиева, снял композиции с диска по слуху, была воссоздана партитура сочинения. Концерт в Малом зале филармонии откроет череду событий в рамках празднования 90-летия композитора, которое отметят в 2021 году.

Концерт является общедоступным. Кроме того, он будет транслироваться в Сети на сайте федерального просветительского проекта Культура РФ.