Директор "Массандры" возглавила администрацию Ялты

Депутаты Ялтинского горсовета согласовали назначение на должность первого замглавы местной администрации Янины Павленко. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Соответствующее решение на 21-й внеочередной сессии поддержали 24 из 26 присутствовавших в зале голосования депутатов. Представляя ее, сам еще первый заместитель главы ялтинской администрации Артем Мальцев, который с 26 октября назначен врио руководителя администрации, отметил, что у Янины Петровны есть соответствующие критериям соискателя образование, опыт работы и стаж (22 года, из которых 15 лет на руководящих должностях). Мальцев также уточнил, что у Павленко четыре высших образования, в том числе в сфере государственного управления и юриспруденции, а также ученая степень кандидата наук госуправления.

Затем депутаты согласовали назначение и. о. главы администрации Мальцева ее замглавы.

Ранее глава РК Сергей Аксенов предложил директору "ПАО "Массандра" Янине Павленко принять участие в конкурсе на соискание вакантной должности главы Ялтинской администрации. По мнению руководителя региона, она хорошо знает специфику региона и обладает профессиональными качествами, необходимыми для работы на этом посту. Предложение руководителя республики Павленко приняла. И теперь, чтобы шагнуть на верхнюю ступень муниципальной вертикали, она должна стать победителем муниципального конкурса на замещение вакантной должности главы администрации Ялты.

Напомним, Иван Имгрунт, руководивший Ялтой менее года, 30 сентября был госпитализирован с пневмонией, а 18 октября скончался.