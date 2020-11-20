Директор "Массандры" возглавила администрацию Ялты

Новости

Власти Москвы одобрили выплаты для технологического бизнеса на 875 млн рублей 15:01
В ГД внесен проект о повышении штрафов за нарушения при агитации 14:55
Названы российские города с самым высоким риском заражения COVID 14:51
В Сети проявились кадры из сериала про первую супергероиню-мусульманку 14:32
Путин пообещал патриарху помочь с реставрацией Александро-Невской лавры 14:23
Вышел русский трейлер триллера с Брайаном Крэнстоном "Ваша честь" 14:12
Путин направил соболезнования в связи со смертью Патриарха Сербского 13:55
Мантуров: Металлурги подключились к производству медицинского кислорода 13:53
Пашинян отправил в отставку министра обороны Армении 13:46
Минобрнауки: Вузы России автономны в праве определения платы за образование 13:36
МЧС Москвы предупредило об ухудшении погоды 13:14
В Большом театре Минска состоится премьера оперы "Фауст" 13:14
Песков заявил о внимании Путина к регионам 13:10
В Кремле поддержали Бастрыкина о наказании за осквернение памяти героев 13:10
Петербуржцу предъявили обвинение в убийстве мужчины из-за маски 12:57
Власти Нью-Йорка намерены вновь ввести жесткие санитарные ограничения из-за COVID-19 12:50
Фигуристка Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при в Москве 12:40
Куба вводит сбор на ПЦР-тест и устанавливает карантин для туристов 12:39
Мишустин запустил в Дубне ускоритель тяжелых ионов 12:38
Режиссер "Соника в кино" снимет игровой ремейк "Розовой пантеры" 12:33
Актриса Елена Ксенофонтова госпитализирована в тяжелом состоянии 12:25
В Петербурге автоволонтеры будут возить по вызовам участковых врачей 12:20
Вышел тизер второго сезона сериала "Бэтвумен" 12:12
Nvidia прогнозирует дефицит видеокарт GeForce RTX 30 и в следующем году 12:11
Алиев объявил о полном завершении конфликта в Нагорном Карабахе 12:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
20.11.2020 14:12
Рубрика: Власть

Директор "Массандры" возглавила администрацию Ялты

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба АО "ПАО "Массандра" Фото: Пресс-служба АО "ПАО "Массандра"
Фото: Пресс-служба АО "ПАО "Массандра"

Депутаты Ялтинского горсовета согласовали назначение на должность первого замглавы местной администрации Янины Павленко. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Назначен и.о. главы администрации Ялты

Соответствующее решение на 21-й внеочередной сессии поддержали 24 из 26 присутствовавших в зале голосования депутатов. Представляя ее, сам еще первый заместитель главы ялтинской администрации Артем Мальцев, который с 26 октября назначен врио руководителя администрации, отметил, что у Янины Петровны есть соответствующие критериям соискателя образование, опыт работы и стаж (22 года, из которых 15 лет на руководящих должностях). Мальцев также уточнил, что у Павленко четыре высших образования, в том числе в сфере государственного управления и юриспруденции, а также ученая степень кандидата наук госуправления.

Затем депутаты согласовали назначение и. о. главы администрации Мальцева ее замглавы.

Ранее глава РК Сергей Аксенов предложил директору "ПАО "Массандра" Янине Павленко принять участие в конкурсе на соискание вакантной должности главы Ялтинской администрации. По мнению руководителя региона, она хорошо знает специфику региона и обладает профессиональными качествами, необходимыми для работы на этом посту. Предложение руководителя республики Павленко приняла. И теперь, чтобы шагнуть на верхнюю ступень муниципальной вертикали, она должна стать победителем муниципального конкурса на замещение вакантной должности главы администрации Ялты.

Напомним, Иван Имгрунт, руководивший Ялтой менее года, 30 сентября был госпитализирован с пневмонией, а 18 октября скончался.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин выступит на саммите "двадцатки"
ФСБ опубликовала кадры задержания обвиняемого в госизмене сотрудника оборонки
Мишустин запустил в Дубне ускоритель тяжелых ионов
За сутки в России подтверждено 24 318 случаев COVID-19 в 85 регионах
Пашинян отправил в отставку министра обороны Армении
Верховный суд РФ запретил уплотнять должников в единственном жилье
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно