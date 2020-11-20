Вильфанд: Погодные аномалии ожидают Россию в ближайшие дни

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях, которые в ближайшие дни ожидают регионы страны. Юг европейской части России окажется в зоне холода, а север, напротив, ожидает тепло, пояснил научный руководитель службы Роман Вильфанд.

Аномально холодно будет в Волгоградской, Астраханской и в Ростовской области, пишет ТАСС. А вот жителей севера европейской части России ближайшие дни побалуют аномальным теплом. Температуры там превысят средние значения сразу на восемь-десять градусов.

Ранее метеоролог рассказал о том, что предстоящая зима в России будет более холодной, чем предыдущая. Он объяснил, что в прошлом году аномальное тепло было связано с устойчивым и длительным зональным переносом - очень теплый воздух поступал с запада и юго-запада.