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20.11.2020 01:30
Рубрика: Общество

Вильфанд: Погодные аномалии ожидают Россию в ближайшие дни

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях, которые в ближайшие дни ожидают регионы страны. Юг европейской части России окажется в зоне холода, а север, напротив, ожидает тепло, пояснил научный руководитель службы Роман Вильфанд.

Фото: iStock
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Аномально холодно будет в Волгоградской, Астраханской и в Ростовской области, пишет ТАСС. А вот жителей севера европейской части России ближайшие дни побалуют аномальным теплом. Температуры там превысят средние значения сразу на восемь-десять градусов.

Ранее метеоролог рассказал о том, что предстоящая зима в России будет более холодной, чем предыдущая. Он объяснил, что в прошлом году аномальное тепло было связано с устойчивым и длительным зональным переносом - очень теплый воздух поступал с запада и юго-запада.

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