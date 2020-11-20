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20.11.2020 18:14
Рубрика: Общество

В Челябинской области объяснили запрет на новогодние корпоративы

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В правительстве Челябинской области пояснили, как будут действовать новые ограничения по COVID-19, введенные распоряжением губернатора в четверг. С начала декабря ресторанам и кафе запрещено не только работать по ночам, но и организовывать для посетителей любые развлекательные программы, сообщила на брифинге в правительстве региона первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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- Ресторанам разрешено работать в режиме учреждений общепита, а все развлекательные мероприятия, которые предполагают "танцпол" и более тесный контакт посетителей, запрещены, - пояснила Ирина Гехт. - Люди должны сидеть за столиками и соблюдать социальную дистанцию. Это рекомендации Роспотребнадзора в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией. Он мониторил ситуацию и проводил соответствующие замеры. Логика врачей понятна. До 23 часов рестораны и бары работают в формате "ужина", а дальше - это уже формат тусовки с нарушением социальной дистанции.

Кроме того, после концерта группы "Би-2", на котором рядом со сценой образовались "фанзона" и "танцпол", внесены коррективы и в проведение подобных мероприятий. Теперь их организация должна быть предварительно согласована с министерством культуры региона.

По словам Гехт, непопулярное решение принималось после консультаций с рестораторами и изучения выпадающих доходов от отмены новогодних корпоративов. Однако власти считают предпринятые шаги необходимыми для сохранения работы ресторанного бизнеса. Иначе в случае обострения ситуации учреждения пришлось бы закрыть. И последствия от этого для бизнеса могли быть куда более ощутимыми.

Новогодние елки для детей в Челябинской области также пройдут без привычных хороводов с дедом Морозом. Они пройдут в формате театрализованных представлений и спектаклей, отметили власти.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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