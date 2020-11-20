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20.11.2020 21:04
Рубрика: Экономика

Росстат: Строительный бум вытаскивает из кризиса смежные отрасли

Текст: Светлана Ментюкова

Строительный бум вытаскивает из кризиса смежные отрасли промышленности. Как следует из данных Росстата, в октябре 2020 года выросло производство многих строительных и отделочных материалов.

Фото: iStock
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Так, производство обоев в октябре выросло на 30,6% по отношению к аналогичному месяцу прошлого года. Всего за 10 месяцев 2020 года изготовлено порядка 125 млн условных кусков обоев, что лишь на 1,8% меньше, чем в 2019 году.

Производство фасадных керамических плит выросло на 10,4% по сравнению с октябрем 2019 года, а цемента - на 0,5%.

Поднимается производство строительной техники. Например, выпуск бульдозеров в октябре увеличился на 22,8% по сравнению с октябрем прошлого года, а за 10 месяцев их изготовлено на 13,4% больше, чем за январь-октябрь прошлого года.

"Рынок жилья по вводам, один из немногих, кто в октябре демонстрирует явный позитив, в смысле превышения соответствующего уровня прошлого года, - поясняет замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. - Из-за свойственной рынку волатильности, нельзя сказать, что он показывает суперрост, но точно можно констатировать, что здесь нет спада. Это хороший знак и в целом объяснимое явление. С одной стороны - рынок существенно стимулировала и поддержала льготная ипотека. Она же сформировала позитивные ожидания по поводу этого рынка. С другой - рынок перешел к новой модели финансирования жилья, исключив возможность появления обманутых вкладчиков. И, надо отметить, что с момента вступления в силу новых правил, у нас ни один дом, который строится, не был признан проблемным". По мнению Сальникова, это два основных фактора, которые позволили этому рынку чувствовать себя лучше на фоне других секторов экономики даже в период пандемии.

Как ранее сообщала "РГ", в октябре нынешнего года, по данным Росстата в России, было построено больше жилья, чем в октябре 2019 года. В целом, по сравнению с 10 месяцами прошлого года, ввод жилья сократился всего на 1,1%.

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